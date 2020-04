Sint-Trudo Ziekenhuis opent vierde Covid-afdeling: “Toename van verdachte coronapatiënten” Dirk Selis

10 april 2020

11u30 12 Sint-Truiden “We hadden het plan in onze schuif liggen en gehoopt dat we het niet nodig zouden hebben, maar we gaan nu toch een vierde Covid-afdeling in ons ziekenhuis openen”, zegt woordvoerder Miet Driessen van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

“We merken opnieuw een toename van verdachte coronapatiënten (mensen waarbij Covid-19 nog niet is vastgesteld, maar er wel een vermoeden is, red.)”, vertelt woordvoerder Miet Driessen van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “In het bijzonder bij geriatrische patiënten. We bereiden ons dus voor op een nieuwe toestroom dit weekend. Vooral ook van mensen uit de woonzorgcentra. Hiervoor hebben we dus een extra vierde Covid-afdeling ingericht en ons personeel herschikt. We zijn er klaar voor.”