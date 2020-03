Sint-Trudo Ziekenhuis neemt extra maatregelen tegen coronavirus na besmetting patiënt Emelie Wojcik

08 maart 2020

17u20 0 Sint-Truiden Nadat vorige week het coronavirus werd vastgesteld bij een patiënt van het Sint-Trudo ziekenhuis, neemt het ziekenhuis momenteel extra beschermende maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De patiënt in kwestie kwam op het moment van zijn opname in Sint-Trudo niet in aanmerking voor een screening op corona volgens de procedure van Agentschap Zorg en Gezondheid. Hij was namelijk niet op reis geweest naar een getroffen gebied en hij had ook geen contact gehad met een bewezen COVID-19 patiënt. Toch bleven zijn symptomen na ontslag uit het ziekenhuis aanhouden, waardoor hij op 7 maart terugkeerde naar een andere spoeddienst. Uiteindelijk bleek hij toch besmet met het virus.

Het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld heeft snel en correct het Sint-Trudo Ziekenhuis op de hoogte gebracht. Hierdoor neemt het Sint-Trudo momenteel aangepaste maatregelen. Zo wordt iedereen die mogelijk in contact stond met de patiënt verwittigd en indien nodig in isolatie geplaatst. Momenteel verblijven twee patiënten die de kamer met de coronapatiënt deelden dus preventief in quarantaine. Verder gebruiken alle medewerkers die in contact staan met gehospitaliseerde en daggehospitaliseerde patiënten extra bescherming zoals masker en handschoenen.

Twee positieve testen

In totaal werden 32 stalen afgenomen op de spoedafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Hiervan testten twee mensen positief op het coronavirus. Zij verblijven momenteel thuis in quarantaine. Negen anderen wachten nog op hun resultaten en mogen ondertussen ook hun huis niet verlaten.

