Sint-Trudo Ziekenhuis is klaar voor het coronavirus: “Maar mondmaskers bieden we niet meer standaard aan, want bezoekers begonnen die te hamsteren” Dirk Selis

02 maart 2020

11u34 2 Sint-Truiden Nadat er vandaag zes nieuwe gevallen van het coronavirus in ons land bekend zijn geraakt, laat ook het Sint-Trudo Ziekenhuis weten dat ze zich hebben voorbereid voor mochten er ook daar patiënten positief testen op het coronavirus en dus opgevangen moeten worden. Ze hebben wel maatregelen moeten treffen wat mondmaskers en handgel betreft, want bezoekers begonnen die zaken te hamsteren.

“Het coronavirus is een nieuwe ziekte, dus de data worden nog voortdurend aangepast. We zien wel dat de grote meerderheid van de mensen geen ernstige problemen krijgt en een mild ziekteverloop kent, eigenlijk vergelijkbaar met een griep”, zegt dokter Wim Maurissen, klinisch bioloog in het Sint-Trudo Ziekenhuis. “Het zijn dus vooral de mensen die al een verzwakte gezondheid hebben, die kans hebben op een ernstiger ziekteverloop met mogelijkheid op complicaties. Het verschil met een griep is dat er voor het coronavirus geen vaccin en geen antiviraal middel bestaat. Wij zullen als ziekenhuis gepaste voorzorgsmaatregelen nemen om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij volgen dagelijks de updates van Sciensano (Federaal Onderzoekscentrum voor Volksgezondheid) op en ageren volgens hun richtlijnen. Op dit moment vermelden we aan alle toegangswegen dat er bij ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op het coronavirus, een mondmasker moet gedragen worden en de handen ontsmet moeten worden.”

Mondmaskers en handgel

Het doosje met mondmaskers, die standaard worden aangeboden aan mensen met ziekteverschijnselen bij het binnenkomen van het ziekenhuis, is door het personeel weggehaald, omdat iedereen de mondmaskertjes meenam. “In een standaardprocedure komen de mensen binnen via een sluis, waar mondmaskers en handgel worden aangeboden aan de patiënten die griepverschijnselen vertonen met de vermelding om die te gebruiken”, klinkt het. “Maar nu nam iedereen ze gewoon mee, en soms meer dan één.” Nu worden ze dan maar gewoon uitgedeeld aan de patiënten die ze nodig hebben. Ook het busje met handgel, waarmee mensen hun handen kunnen desinfecteren, hebben ze moeten vastplakken.

“Onze spoedafdeling heeft een gesloten toegangssysteem, waarbij mensen bij aankomst meteen gescreend worden op griepverschijnselen”, gaat Maurissen verder. “Als daaruit blijkt dat het om een risicopatiënt gaat, wordt die persoon meteen in een negatieve drukkamer in afzondering geplaatst om verspreiding vanaf het eerste moment maximaal tegen te gaan. De spoedarts neemt dan volgens de voorschriften de nodige stalen af. Die stalen gaan voor analyse naar het UZ Leuven. De patiënt wordt in afwachting in isolatie gehouden. Dat kan in het ziekenhuis indien de patiënt ernstig ziek is of thuis. Op dit moment is het zo dat bij een positieve test op het coronavirus de patiënt naar een referentieziekenhuis (Sint-Pieter in Brussel en UZA in Antwerpen) wordt overgebracht. Het volledige traject moet gebeuren in overleg met de arts van Zorg & Gezondheid (1 per provincie), die steeds verwittigd moet worden bij nieuwe besmettingen en het overzicht bewaart. Indien het aantal patiënten met het coronavirus zou stijgen en het bijgevolg nodig zou zijn, kunnen we patiënten in Sint-Trudo onderbrengen in 1 van onze 6 onderdrukkamers. Dat zijn aangepaste isolatiekamers, waardoor alle kiemen in de kamer zelf blijven en verspreiding wordt tegengegaan.”

Villa Rosa

Ook in woonzorgcentra Villa Rosa wordt er duidelijk met affiches en nieuwsbrieven gecommuniceerd op alle bezoekers- en personeelstoiletten en op alle prikborden voor personeel en bezoekers. “Er worden busjes alcogel geplaatst aan de toegangsdeuren voor bezoekers”, zegt de voorzitter van het Zorgbedrijf Sint-Truiden. “Er wordt ontsmettende handzeep geplaatst in bezoekerstoiletten en in kleedkamers. We besteden extra aandacht aan contactpunten tijdens het onderhoud van kamers, dagzalen, gemeenschappelijke ruimtes en gangen zoals klinken, telefoons, smartphones, lichtschakelaars, niet-stoffen leuningen, bed- en wc-baren...

“Maar laten we vooral niet panikeren”, waarschuwt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Onze stad probeert de Truienaren te informeren, via sociale media. Wij houden ook permanent contact met de waarnemend gouverneur Michel Carlier, die de coördinatie heeft over de Limburgse steden. Dinsdag komen de Truiense huisartsen samen om te kijken welke maatregelen zij gaan nemen.”