Sint-Trudo start vandaag met nieuw informatiesysteem voor oncopatiënten Oncomap bundelt informatie op maat voor kankerpatiënt Dirk Selis

17 februari 2020

15u19 0 Sint-Truiden Je krijgt de diagnose van kanker en vervolgens ga je op zoek naar informatie over je ziekte, mogelijke behandelingen en onderzoeken. Sint-Trudo komt nu met een nieuw systeem om de informatie van artsen en algemene informatie makkelijk te bundelen en dit met de steun van Stichting tegen Kanker en de Stad Sint-Truiden.

“Het idee is heel simpel: een map waarin we patiëntgerichte, begrijpelijke informatie op maat bieden aan de patiënt”, vertelt dr. Elke Van Mieghem, medisch diensthoofd oncologie in Sint-Trudo. “Elke patiënt volgt een individueel traject, waardoor de algemene informatie die ter beschikking is, vaak niet volledig toepasbaar is voor hem of haar. Patiënte Ilse Wouters deelde het idee met de oncologen om informatie op een meer overzichtelijke manier aan patiënten aan te bieden. We zijn dan ook samen met patiënten aan de slag gegaan om de mappen vorm te geven en te bekijken hoe we de informatie in hapklare onderdelen kunnen opdelen. Zo kunnen we het tempo van de patiënt volgen en maken we zaken sneller bespreekbaar. We zullen de oncomappen in eerste instantie overhandigen aan patiënten die starten met immunotherapie of chemotherapie. We hopen dit zo snel mogelijk uit te breiden naar alle kankerbehandelingen. ”

Wat vind je in de oncomap?

“Het begint bij het begin: de informatie over de diagnose en behandeling”, gaat Van Mieghem verder. “Dit wordt gaandeweg aangevuld met informatie van alle bij een oncologisch traject betrokken disciplines. Informatie van en voor je huisarts, (thuis-) verpleegkundigen, oncologisch verpleegkundigen, diëtist, kinesist, sociaal assistent, psycholoog, pastor,… Al deze disciplines werkten samen om de map concreet vorm en invulling te geven.”

De map is tot stand gekomen dankzij de hulp van de Stichting tegen Kanker, meer bepaald hun initiatief Levensloop Sint-Truiden en de Stad Sint-Truiden. Maar ook het ziekenhuis heeft het project gesteund en zal dit in de toekomst blijven doen.