Sint-Martenkerk omwille van hitte vervroegd opengesteld als studie- en werkruimte DSS

24 juli 2019

16u08 8 Sint-Truiden De Sint-Martenkerk wordt omwille van de extreem warme temperaturen vanaf morgen, donderdag 25 juli, vervroegd opengesteld als werk- en studeerruimte. Studenten kunnen er zich in alle koelte op hun herexamens voorbereiden. Voor anderen is de locatie de geknipte plek op tijdens deze extreem warme temperaturen in aangenaam frisse omstandigheden te werken.

De zomervakantie is bijna half weg. Voor studenten die tegen herexamens aankijken, nadert dan ook stilaan de tijd om opnieuw in de boeken te duiken. Er zijn tijdens deze tropische dagen natuurlijk prettigere dingen. Daarom is het des te belangrijker dat dit kan in een koele omgeving. “Omwille van de hitte hebben we daarom beslist om de Sint-Martenkerk vervroegd in te richten als blok- en werkruimte. Tijdens deze extreem warme dagen is het voor studenten de geknipte plek om zich in heerlijk koele omstandigheden op hun examens voor te bereiden. Met deze broeierige temperaturen is het er fijn vertoeven. Ook niet-studenten zijn daarom meer dan welkom om in deze aangenaam frisse ruimte te komen werken”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

Water

“En tussen het studeren en werken door, biedt onze stad natuurlijk ook alle mogelijkheden om even te ontspannen en de batterijtjes op te laden. Want dat is minstens zo belangrijk om te presteren. We raden iedereen wel aan om zich hierbij te wapenen tegen de warmte, voldoende water te drinken, en hoofd en huid te beschermen tegen de felle zonnestralen”, aldus burgemeester Veerle Heeren. De Sint-Martenkerk (Breendonkstraat 10, 3800 Sint-Truiden) is vanaf 25 juli tot en met 8 september voor studenten alle dagen geopend van 8u30 tot 18u (uitgezonderd tijdens misvieringen). Reserveren is niet nodig. De ruimte is uitgerust met WiFi, en er is water, koffie en thee voorhanden.