Sint-Augustinusscouts Nieuw Sint-Truiden blazen 80 kaarsjes uit Dirk Selis

01 september 2019

14u49 2 Sint-Truiden De Sint-Augustinusscouts van Nieuw Sint-Truiden bestaan dit jaar 80 jaar en dat werd op zaterdag uitgebreid gevierd. De scouts zijn daarmee één van de oudste jeugdbewegingen van de regio.

Op zaterdag 31 augustus vierde Sint-Augustinusscouts van Nieuw Sint-Truiden haar 80-jarig bestaan met een dropping. Tijdens de dropping beleefden de deelnemers onderweg heel wat activiteiten en verrassingen. De avond werd afgesloten met optredens en natuurlijk een hapje en een drankje. “Dat een jeugdvereniging zijn tachtigjarig bestaan viert, is heel bijzonder. We willen hen hiervoor feestelijk in de bloementjes zetten en zorgden voor een gepast geschenk, namelijk twee stevige opplooibare tafels. Deze kunnen gebruikt worden tijdens allerhande activiteiten. Wij hopen dat dit leuke en praktische cadeau zeker van pas zal komen”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “Verenigingen brengen heel veel mensen samen. Dat is heel belangrijk voor onze samenleving en ook voor Sint-Truiden dat het verenigingsleven een warm hart toedraagt. Wij zijn dan ook heel fier dat de Sint-Augustinusscouts vandaag 80 kaarsjes uitblazen en we hopen dat ze er nog minstens 80 jaar bovenop doen”, voegt burgemeester Veerle Heeren toe. “Wie bij de scouts zit, kent wel dat speciale samenhorigheidsgevoel en daar staan we dus al 80 jaar voor. We hebben er ondertussen onze slogan van gemaakt: ‘Ik ben lekker bij de Scouts!’”,besluit hoofdleider Nick Mathijs.