Simon Mignolet schenkt tablets aan Sint-Trudo Ziekenhuis: “Zo kunnen patiënten toch contact houden met vrienden en familie” Dirk Selis

30 maart 2020

10u13 0 Sint-Truiden Doelman en sportambassadeur van Sint-Truiden Simon Mignolet, en de stad Sint-Truiden proberen er mee voor te zorgen dat coronapatiënten van Sint-Trudo verbonden blijven met hun geliefden. De sportambassadeur schenkt daarom Samsung-tablets aan het ziekenhuis.

“Sint-Truiden is hard getroffen door de coronacrisis en dat heeft ook Truiens sportambassadeur Simon Mignolet erg geraakt. Hij nam daarom contact met ons op om te bekijken hoe hij de inwoners van de hoofdstad van Haspengouw kon helpen. Daarbij dachten we allebei dat de nood naar verbondenheid en steun bij de coronapatiënten in Sint-Trudo Ziekenhuis het grootst was”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Zoon geboren

“Ik voelde mij geroepen om het ziekenhuis dat me nauw aan het hart ligt te helpen”, zegt Mignlet. “Vorig jaar werd mijn zoon er geboren en onlangs werd mijn mama nog succesvol geopereerd in Sint-Trudo. Het personeel dat vandaag ongelofelijke prestaties levert in de strijd tegen corona, bestaat uit dezelfde mensen die ons zelf al vaak goed verzorgd hebben. Ik heb dus mijn verantwoordelijkheid genomen om hen een hart onder de riem te steken. Ik heb ervoor gekozen om tablets te schenken. De patiënten die momenteel in quarantaine verblijven en daardoor afgescheiden zijn van de buitenwereld en hun geliefden, kunnen met deze tablets nu toch contact houden met hun familie en vrienden en de broodnodige steun bij hen zoeken. De tablets kunnen op verschillende manieren gebruikt worden: patiënten kunnen er een boodschap voor hun familie mee opnemen, live praten via Skype of andere apps en ook op de hoogte blijven van het nieuws”, aldus de sportambassadeur.

Extra Moed

Dr. Raf Lippens, algemeen directeur van Sint-Trudo Ziekenhuis reageert verheugd op de geste van Simon Mignolet: “We zijn enorm blij met deze schenking, deze en andere uitingen van solidariteit met onze patiënten en medewerkers doen deugd. Door deze crisis merken we dat de digitale vernieuwingen binnen Sint-Trudo nog sneller gaan. Deze tablets zijn dan ook erg welkom. Het zal onze patiënten, die op dit moment in absolute quarantaine in ons ziekenhuis verblijven, extra moed geven om te vechten. Oudere patiënten beschikken dikwijls niet over een smartphone om in contact te blijven met hun naaste familie en we merken dat het hen heel veel deugd doet om hun familie en vrienden te zien. Hetzelfde geldt voor de mensen die hun geliefde in het ziekenhuis hebben moeten achterlaten. In naam van heel ons ziekenhuis, medewerkers, patiënten én hun naasten, zijn wij Simon Mignolet dan ook zeer dankbaar!”