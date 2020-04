Simon Mignolet, Nina Derwael en Tim Wellens hebben woorden van troost voor de zwaarbeproefde Truienaren in een hartverwarmend filmpje Dirk Selis

02 april 2020

Sint-Truiden In een emotioneel filmpje moedigen Rode Duivel Simon Mignolet, wereldkampioen turnen Nina Derwael en profwielrenner Tim Wellens de zwaar beproefde Truienaren aan met woorden van moed, troost en kracht. Terwijl een trompettist eenzaam bovenop de abdijtoren 'We zullen doorgaan' speelt voor de Truienaren

“Wij hadden het idee om een filmpje te maken met trompettist Francis Massure die op de abdijtoren van Sint-Truiden ‘We zullen doorgaan’ speelt voor de Truienaren”, zegt de Truiense deken Wim Ceunen. “In dit filmpje hoor je ook de stemmen van deze bekende sporters die de Truienaren een hart onder de riem steken. Vrijdag wordt het filmpje gelanceerd. Sint-Truiden is hard getroffen door de epidemie. Via sociale media willen we de Truienaars bemoedigen. “