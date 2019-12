Simon Mignolet lanceert eigen koffielikeur Twenty Two Coffee en Stokerij Wilderen slaan handen in elkaar Dirk Selis

06 december 2019

11u15 0 Sint-Truiden De ‘koffiemolen’ van Twenty Two Coffee met Simon Mignolet en broer Wouter draait op volle toeren. Met de lancering van de capsules en de nieuwe locatie van Twenty Two Coffee Bar zijn de twee broers niet meer weg te denken uit de koffiemarkt. Vandaag lanceert Simon Mignolet zijn eigen koffielikeur 22 Wild Coffee Liquor.

Op een boogscheut ligt Brouwerij & Distilleerderij Wilderen met onder meer Double You Gin en Omerta Rum, die bekend staan als Belgische pionier binnen de markt van sterke dranken en voor hun gerenommeerde bieren.

10.000 flessen

Vandaag slaan de twee Truiense bedrijven, Twenty Two Coffee en Brouwerij & Distilleerderij Wilderen de handen in elkaar en stellen ze samen graag hun nieuwste project voor: 22 Wild Coffee Liquor. Twenty Two Coffee is enorm trots dat Distilleerderij Wilderen uitzonderlijk deze uitdaging is aangegaan. “Met Simon Mignolet doelen we op 10.000 verkochte flessen in binnen- en buitenland in het eerste jaar”, vertelt brouwer en alcoholstoker Mike Janssen. “Twenty Two Wild Coffee Liquor is een unieke koffielikeur van 22% Vol. Alc. waarin rijke aroma’s van koffie en een smaakexplosie van caramel, chocolade en finesse van vanille overheersen. Zeer toegankelijk en de ideale basis voor de meest hippe cocktails, zowel warm als koud of heerlijk met slagroom bij je koffie! We krijgen wel vaker de vraag om een ‘private brand” voor iemand te maken. Eerlijk, de BV’s staan ervoor in de rij. Maar we gaan daar niet op in. Voor Simon hebben we echter een uitzondering gemaakt.”

“En daar ben ik zeer blij om”, zegt Simon Mignolet. “Ik drink zeer weinig alcohol, maar als ik dan toch eens zondig kan ik evoortaan echt genieten van mijn eigen koffielikeur.”

Eindejaarsgeschenk

“Vanaf morgen zal de Twenty Two Wild Coffee Liquor te koop zijn in de Twenty Two Coffee Bar of in de winkel aan de Brouwerij in Wilderen”, vertelt Wouter Mignolet. “Ook bij de betere bier- en groothandel of in je lokale supermarkt. Hét ideale geschenk voor de feestdagen! Bij Twenty Two Coffee kan u alvast vanaf morgen genieten van een heel aantal leuke bereidingen met de Twenty Two Wild Coffee Liquor. “