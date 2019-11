Shop & The City-wagen voor het eerst gewonnen op Haspengouw Markt! Dirk Selis

09 november 2019

12u15 0 Sint-Truiden Voor de eerste keer ooit werd de Shop & The City-wagen gewonnen op de Haspengouw Markt. Wim Welvaarts uit Sint-Truiden scande zijn kaart bij marktkramer Cornelis Kip en wint zo een splinternieuwe Mercedes A-Klasse van garage Claes & Zonen.

“We konden het niet geloven toen schepen Pierard belde met het fantastische nieuws. Overal waar we komen, scannen we onze Shop & The City-kaart, maar je denkt natuurlijk nooit dat jijzelf de gelukkige zal zijn die met de hoofdprijs gaat lopen”, vertelt winnaar Wim Welvaarts. “Elke week trek ik op zaterdagvoormiddag naar de Haspengouw Markt voor al mijn boodschappen. Dat ik een wagen win dankzij mijn scan bij Kwaliteitskip Cornelis, is echt ongelofelijk! We winkelen altijd in de stad, alles wat ik in Sint-Truiden kan kopen, koop ik hier. Je moet de lokale handelaars steunen hé, en de Shop & The City-kaart is nòg een extra stimulans om lokaal te kopen!”

Haspengouw Markt

“We zijn ontzettend blij dat de wagen bij ons werd gewonnen, de eerste keer ooit op de Haspengouw Markt. Het is fantastisch dat één van onze vaste klanten met zo een prijs gaat lopen! De Haspengouw Markt krijgt veel steun van het stadsbestuur en de lokale handel, zo kunnen we een win-win situatie creëren voor iedereen. We zijn heel blij met alle inspanningen die gedaan worden om onze markt te promoten”, klinkt het bij Kip Cornelis. “Het loyalty-systeem van Shop & The City is ondertussen goed ingeburgerd bij onze marktkramers. Elke week wordt er massaal gescand op de Haspengouw Markt, dus het is geweldig dat we de wagen deze keer hier mogen overhandigen.” concludeert Jos Pierard, Schepen van Middenstand. “De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij, wie de komende maanden komt shoppen in Sint-Truiden, maakt opnieuw kans op een wagen”.