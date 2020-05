Serviceclubs schenken cheque van 37.300 euro aan de basisscholen Dirk Selis

02 mei 2020

12u53 0 Sint-Truiden Dat Sint-Truiden solidair is in deze coronatijden bewijzen ook de serviceclubs. Met zijn tienen hebben ze 37.300 euro plus 40 laptops ingezameld voor veertien basisscholen. “Héél hartelijk dank”, reageren Kristel Croes, algemeen directeur scholengemeenschap Hesbania en Els Willems, algemeen directeur GO! Scholengroep Zuid-Limburg.

“Het is uniek dat we erin geslaagd zijn om tien Truiense serviceclubs aan één koord te doen trekken”, zegt de geestelijke vader van dit lovenswaardig initiatief, Jos Dubois, voorzitter van Rotary Sint-Truiden. “Het bewijst dat de overkoepelende organisatie Interservice zinvol is. Tot groot jolijt trouwens van Paul Wilmots die deze veertig jaar geleden boven de doopvont hield. We moeten er alles aan doen om dit succes een verlengstuk te geven.”

Op één lijn

“Het was geen sinecure om alle serviceclubs op één lijn te krijgen”, geeft Marc Vreys toe. “Best begrijpelijk natuurlijk vermits ze elk al individuele hulp geboden hadden in de strijd tegen corona, vooral aan het fel geteisterde Sint-Trudoziekenhuis. Maar het is dus gelukt. Trouwens, er hebben ook een aantal individuen en bedrijven onze actie gesteund. Waarvoor dank in naam van de Truiense schoolgaande jeugd.”

150 chromebooks

Niet alleen de Truiense serviceclubs hebben elkaar gevonden, ook de twee scholengemeenschappen zijn concullega’s geworden. “Net als de initiatiefnemers kenden ook wij elkaar niet eens persoonlijk voor de start van deze actie”, verrassen de twee algemeen directeurs Kristel Croes en Els Willems. “Maar omdat wij hetzelfde doel voor ogen hadden – onze leerlingen - zijn wij het er snel over eens geraakt om het geschonken bedrag te verdelen a rato van het aantal leerlingen in beide onderwijsnetten. We hebben ook samen zo’n 150-tal chromebooks (laptops geschikt voor de onderwijswereld red.) aangekocht. Zij worden verdeeld op basis van de noden en niet op basis van het aantal leerlingen per school. Zij zijn vooral in bruikleen gegeven aan leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar die daar behoefte aan hadden. Hun ouders hebben een contract ondertekend waarin ze zich engageren om zorg te dragen voor het materiaal en het later weer in te leveren zodat het ook in de toekomst opnieuw kan ingezet worden voor kinderen die dat nodig hebben. Deze steun geeft een enorme boost aan onze pre-teaching. Dat hadden we echt nodig”, aldus de twee algemeen directeurs.