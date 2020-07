Seizoenarbeiders uit oranje en rode zones moeten voortaan verplicht coronatest afleggen Emily Nees

31 juli 2020

16u03 0 Sint-Truiden Het provinciebestuur van Limburg heeft vandaag een nieuw politiebesluit uitgevaardigd met regels rond seizoenarbeiders. Zo dienen mensen die afkomstig zijn uit oranje of rode zones bij aankomst in Limburg een coronatest af te leggen. In afwachting van het resultaat moeten ze in quarantaine gaan.

Elke zomer trekken er fruitplukkers uit het buitenland naar Haspengouw. Volgens cijfers van de provinciale dienst Landbouw gaat het om meer dan 10.000 personen per jaar in Zuid-Limburg alleen. De extra werkkrachten zijn belangrijk voor de fruittelers, die op hen rekenen om de oogst binnen te halen. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen in tijden van corona, kiest Michel Carlier voor een provinciale aanpak. Zo heeft de waarnemend gouverneur van Limburg beslist om enkele regels uit te vaardigen.

Temperatuur meten

Werknemers uit het buitenland, die zich inschrijven in de provincie Limburg als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een oranje of rode zone, moeten verplicht een coronatest afleggen wanneer ze in onze provincie landen. Zolang het resultaat niet gekend is, dienst de persoon in kwestie in quarantaine te verblijven.

Van seizoenarbeiders uit de groene zones wordt de temperatuur gemeten. Bij een verhoging wordt een arts geraadpleegd. Ook moeten werkgevers dagelijks de temperatuur meten van al hun seizoenarbeiders, die bijhouden en bij verhoogde temperatuur of ziekteverschijnselen meteen een arts raadplegen.

Bubbel van 10

Daarnaast zal men met bubbels moeten werken. De arbeiders gaan steeds aan de slag in dezelfde groep, die maximaal 10 mensen telt. Als één van de leden symptomen vertoont, moet de ganse groep afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

De nieuwe maatregelen gaan vandaag al van kracht en gelden nog tot en met 31 augustus. De lokale en federale politie zal toezien op de handhaving ervan. Overtredingen kunnen bestraft worden met een geldboete en eventueel gevangenisstraf.

LEES OOK: Wellense burgemeester Els Robeyns (sp.a) waarschuwt: “Fruittelers zijn niet klaar voor opvang seizoenarbeiders” (+)