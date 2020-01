Scholierenuitwisseling tussen het Franse Duras en Truiense Hasp-O stopgezet Dirk Selis

06 januari 2020

16u15 0 Sint-Truiden Oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a) vreesde even dat de stedenband met het Franse Duras zou sneuvelen. “Niets is minder waar”, zegt schepen voor Jumelages Jos Pierard (Open Vld). “Maar het is wel zo dat de uitwisselingen met leerlingen van scholen uit het Franse Duras met leerlingen van verschillende Sint-Truidense scholen wegvallen.” En dat ligt dan weer aan een personeelswissel in Frankrijk

“De jumelage met Duras is één van de vele initiatieven, die ik genomen heb tijdens mijn 18 jaar burgemeesterschap van Sint-Truiden”, steekt gewezen burgemeester Ludwig Vandenhove van wal. “Nu hoor ik dat de stad Sint-Truiden zou overwegen om deze stop te zetten. Ik hoop ofwel dat mijn informatie verkeerd is, ofwel dat de huidige meerderheid nog tot inkeer komt. Er zijn de regelmatige uitwisselingen met leerlingen van scholen uit het Franse Duras met leerlingen van verschillende Sint-Truidense scholen. Zo kunnen jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met elkaars taal en elkaars gebruiken en gewoonten. Er zijn de regelmatige uitwisselingen met senioren uit Duras en uit Sint-Truiden. Er is het periodiek wijnfeest met lokale wijnproducenten uit Duras in het centrum van Sint-Truiden of op het domein van het kasteel van Duras (deelgemeente Sint-Truiden). Deze jumelage past niet enkel in de gemeenschappelijke benaming van Duras (in de nabijheid van Bordeaux) en Duras bij Sint-Truiden, maar ook in nauwere contacten tussen burgers van de Europese Unie (EU).”

“Oud-burgemeester Vandenhove mag gerust zijn. We gaan de stedenband met Duras zeker niet opblazen”, zegt bevoegd schepen voor Jumelages, Jos Pierard (Open Vld). “Maar de het is wel zo dat de uitwisseling met de leerlingen van Hasp-O niet langer doorgaat.”

Afhaken

“Dat klopt zegt”, Krista Luwel van scholengroep Hasp-O Sint-Truiden. “Dankzij de stedenband tussen Sint-Truiden en het Franse Duras bestaat al jarenlang een uitwisselingsproject: om de twee jaar mag een groep Truienaars, met senioren én 3e-jaars van Hasp-O Centrum, op bezoek bij senioren en leerlingen van het Collège Lucien Sigala in Duras. Het jaar daarna verblijven de Franse gasten in het gezin van hun Belgische correspondenten. Dit jaar was het Franse college aan zet om de uitwisseling tussen de scholieren te organiseren. Vanuit Hasp-O Centrum keken twee leerkrachten Frans er alvast naar uit om de Truiense leerlingen te begeleiden op deze onvergetelijke trip. Jammer genoeg haakten de Franse collega’s in november af: zij lieten weten dat er bij hen niemand bereid was om de fakkel over te nemen. Daardoor kunnen dit jaar jammer genoeg geen jongeren deelnemen aan de jumelage en zal de uitwisseling voorlopig enkel tussen de senioren plaatsvinden. In Hasp-O Centrum blijft in ieder geval de hoop bestaan dat de jumelage in de toekomst hervat kan worden.”