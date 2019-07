Scholen schotelen stad ultimatum voor: “Los de mobiliteitsproblemen van asielkinderen op, anders zetten wij er een punt achter” Dirk Selis

01 juli 2019

18u17 0 Sint-Truiden De Truiense onderwijsinstellingen zijn boos op de stad Sint-Truiden en De Lijn omdat zij de vervoersproblemen die de asielkinderen niet oplossen. “We verwachten dat bewoners van het asielcentrum het openbaar vervoer leren gebruiken, maar door het gebrek aan een aanbod is dit een onbegonnen opdracht. Hierdoor gaan de asielkinderen noodgedwongen enkel naar de dicht bij het asielcentrum gelegen scholen, met een overconcentratie tot gevolg” trekt Flor Orij, voorzitter van het Lokaal Overleg Platform gelijke onderwijskansen (LOP) aan de alarmbel.

“Sedert de opstart van het asielcentrum in Sint-Truiden doen de onderwijsinstellingen alle mogelijke inspanningen om de anderstalige nieuwkomers via het basis- en secundair onderwijs een plaats te geven in het onderwijs”, steekt voorzitter Flor Orij van wal. “Het Lokaal Overleg Platform gelijke onderwijskansen (LOP) biedt een gesprekstafel aan alle onderwijspartners en niet onderwijspartners zoals welzijns- en hulpverleningsorganisaties en werkt zo aan gelijke onderwijskansen voor iedereen”, zegt Orij.

Tijd van enkel goede wil is voorbij

“Dagelijks zijn er kinderen van Fedasil die naar school moeten gaan omwille van de leerplicht”, gaat Orij verder. “De mobiliteit is een zeer belangrijke voorwaarde tot sociale mix en integratie. Herhaaldelijk hebben wij hier op gehamerd, maar met een mager resultaat tot gevolg. Er is geen bushalte mogelijk, geen Lijn-bus mogelijk, geen private bus mogelijk. Tja, dan wordt het moeilijk. Het negatieve gevolg is dat veel kinderen en hun ouders blijven kiezen voor scholen dichtbij het asielcentrum en op wandelafstand. Dit brengt dan weer een overbelasting en concentratie met zich mee voor die scholen, wat dan weer de sociale mix tegenwerkt. Het LOP heeft, met alle onderwijspartners de afgelopen jaren zijn goede wil getoond en in moeilijke omstandigheden meegewerkt aan alle mogelijke opvanginitiatieven van de overheid. Maar de tijd van experimenteren met enkele fietsen, wat fietsdiploma’s en alleen maar goede wil is achter de rug. Het is aan de lokale-, federale- en Vlaamse overheid om nu te zorgen voor de noodzakelijke kwaliteitsvolle omstandigheden. Anders zetten wij er een punt achter.” besluit Orij.

Vervoer op maat

“De stad Sint-Truiden heeft ons gecontacteerd om een busaanbod voor het asielcentrum uit te werken”, zegt Sonja Loos van De Lijn. “Gezien de ligging is het niet mogelijk om dit te koppelen aan het bestaande aanbod. Vervoer op maat is natuurlijk wel een oplossing, maar daar hangt een prijskaartje aan. De Lijn heeft een tijd geleden een voorstel overgemaakt aan de Stad Sint-Truiden maar tot nu toe hebben wij nog geen reactie ontvangen.”

Fietsen naar het station

“Het zelf inleggen van die alternatieve buslijn bleek financieel niet haalbaar”, zegt schepen van Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans (Open Vld). “Het stadsbestuur heeft bijgevolg een alternatief aangereikt. Fedasil krijgt een aantal fietsen ter beschikking, waarmee de bewoners zich van en naar het station van Sint-Truiden kunnen verplaatsen. Dat bevindt zich op ongeveer 1,7 kilometer afstand - of 10 minuten fietsen en 20 minuten stappen - van het asielcentrum. Vanuit het station rijden er verschillende bussen naar de deelgemeenten. De scholen daar situeren zich doorgaans op wandelafstand van een bushalte. Deze beslissing werd meegedeeld tijdens een vergadering, waarop ook een afvaardiging van Fedasil aanwezig was. Deze maakte geen bezwaar tegen de maatregel. Het stadsbestuur van Sint-Truiden zal bij de Lijn blijven aandringen om een logischer haltebeleid te voeren”, besluit Vautmans.