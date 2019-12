Schepen Vautmans wil overleg na hondje Bumba: “Waarom geen OCMW voor dieren?” Dirk Selis

22 december 2019

11u19 26 Sint-Truiden “Waarom zouden we geen OCMW voor dieren in nood kunnen oprichten?” Een opvallend voorstel van schepen voor Gelijke Kansen Hilde Vautmans (Open Vld) dat bijval krijgt van haar collega Ingrid Kempeneers (CD&V), bevoegd voor Dierenwelzijn.

Vautmans lanceert haar voorstel nadat ze het verhaal van hondje Bumba te horen kreeg. Hij was dodelijk ziek, maar zijn baasje kon de rekening van de dierenarts niet betalen. En dus weigerde die laatste om de behandeling op te starten.

Toch wil Vautmans in deze niet met de vinger naar de dierenarts zelf wijzen. “Beleidsmatig is het voor mij duidelijk”, stelt ze. “De Orde van Dierenartsen zegt dat spoedeisende hulpverlening aan dieren niet geweigerd kan worden. Ook niet wanneer het ereloon niet betaald kan worden. Maar dit brengt ook een probleem voor dierenartsen met zich mee, en dus moeten we samen met hen een oplossing zoeken. Want laat ons wel wezen: dit probleem, van mensen die het financieel niet breed genoeg hebben om hun huisdier te laten behandelen, zal niet zomaar verdwijnen.”

Haspengouws overleg

Vautmans wil meteen werk maken van een Haspengouws overleg — een voorbeeld dat ze ook graag provinciale navolging ziet krijgen. “Laat ons samen bekijken hoe we projecten zoals de Stichting Prins Laurent — die medische kosten voor huisdieren op zich neemt — kunnen ondersteunen en uitbreiden. En laat ons beginnen met een overleg waarbij de betrokken schepenen en OCMW-voorzitters aansluiten. Zo zouden we bijvoorbeeld werk kunnen maken van een OCMW voor dieren in nood.”

Truiens schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers (CD&V) deelt alvast de visie van Vautmans. “En naast zorg moeten we ook naar voeding kijken”, stipt ze aan. “Daarom wil ik samen met Hilde werk maken van een voedselbank voor dieren. We bekijken hoe we dat eventueel samen met de Truiense Sint-Vincentiusvereniging (die minderbedeelden helpt, red.) kunnen organiseren.”

“Denk na voor je kat of hond in huis haalt”

Ook Michel Vandenbosch van Gaia is voorstander van een gezamenlijke aanpak van het probleem. En hij toont zich opvallend begripvol voor de dierenarts die Bumba niet wilde behandelen. “Wie weet wordt deze dierenarts om de haverklap met zulke situaties geconfronteerd”, werpt hij op. “Elke dierenarts moet in eer en geweten beslissen hoe hij of zij met zulke gevallen omgaat. Ik ken er ook die afhankelijk van de situatie flexibel zijn, en een oplossing zoeken of de klant enigszins tegemoetkomen. Een afbetalingsplan is in deze een goed voorbeeld. Maar dierenartsen zouden ook samen een fonds kunnen oprichten voor mensen die de kosten van een behandeling niet kunnen betalen. Anderzijds wil ik ook onderstrepen dat mensen goed moeten beseffen dat de zorg voor een hond of kat geld kost, alvorens ze een dier in huis halen.”