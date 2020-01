Schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers reageert op malaise in Slachthuisstraat: “Fluvius is vergeten brief in bus te steken” Dirk Selis

29 januari 2020

12u53 3 Sint-Truiden De meeste bewoners van de Slachthuisstraat, waar momenteel werken aan de gang zijn, hebben betaald voor een bewonerskaart, maar kunnen er momenteel door de werken niet parkeren. “Er was een oplossing voor die mensen, maar Fluvius is vergeten de brief in de bussen te steken”, reageert de schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V) nu.

“Los dit op door die mensen na de werken te compenseren door hen een periode gratis te laten parkeren in plaats van hen een bewonerskaart te laten betalen”, stelde sp.a gemeenteraadslid Eddy El Herbouti voor tijdens de laatste gemeenteraad. “Eén autostandplaats kost 75 euro per jaar, iemand die twee auto’s heeft, betaalt 250 euro per jaar om in de eigen straat te kunnen parkeren.”

Maar het voorstel van het raadslid werd weggewuifd. “We hebben hier al maatregelen voor genomen. U kent uw dossier niet”, reageerde schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) tegenover het verbaasde raadslid.

Brief vergeten

Er waren wel degelijk maatregelen genomen. De bewoners mochten, mits ze een kaart gingen afhalen in de Truiense parkeerwinkel zich voor de duur van de werken op een voorbehouden plaats op de Veemarkt parkeren. “Alleen is die brief nooit tot bij de inwoners geraakt. De fout van Fluvius (de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van Vlaanderen, red.), zij zijn de brief vergeten in de bussen te steken. Vandaag trekken zij hun communicatiefout recht en ontvangen alle bewoners de juiste communicatie”, besluit Kempeneers.