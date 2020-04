Schepen van Natuur Ingrid Kempeneers (CD&V) wil containerpark permanent op afspraak laten functioneren Dirk Selis

09 april 2020

09u55 2 Sint-Truiden Hoewel de overheid opriep om alleen langs te komen, wanneer dat uiterst noodzakelijk was, zorgde de heropening van de recyclageparken in Vlaanderen afgelopen dinsdag op de meeste plaatsen voor lange wachtrijen. Niet zo in de Trudostad, waar je enkel op afspraak kon langsgaan en dat zonder files aan de poort. En als het van schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) afhangt, behoren die files aan het containerpark definitief tot het verleden.

Ook het containerpark van Sint-Truiden opende afgelopen dinsdag opnieuw de deuren, zij het onder strikte voorwaarden. De heropening werd minutieus voorbereid door de stadsdiensten. De verwachte chaos bleef dan ook uit. Van de lange wachtrijen die her en der in Vlaanderen opdoken, was in Sint-Truiden niets te merken.

Op Afspraak

“We hebben de heropening van het containerpark heel goed voorbereid. Enkel mensen die vooraf een afspraak maakten via onze online afsprakenmodule of het ContactCenter, kunnen er hun afval op dit moment kwijt. En dat loopt goed, want via de module kunnen slechts een bepaald aantal personen per uur een afspraak maken, waardoor we de bezoeken aan het park goed kunnen spreiden. We hebben daarnaast sterk ingezet op onze communicatie om onze inwoners vooraf zo goed mogelijk te briefen over de maatregelen, waaraan ze zich moeten houden”, zegt schepen van Natuur, Ingrid Kempeneers (CD&V).

208 bezoekers per dag

“Hoewel de aanvragen voor afspraken snel binnen kwamen, hebben we iedereen vlot kunnen verder helpen. Afhankelijk van de openingsuren kunnen we een volume van 112 tot 208 containerparkbezoeken per dag afhandelen. Dat zorgt niet alleen voor een vlotte toegang zonder wachtrijen, maar zorgt er meteen voor dat mensen op het containerpark zich makkelijk aan maatregelen rond social distancing kunnen houden. Bovendien kunnen de medewerkers van het containerpark veilig hun werk doen”, voegt burgemeester Veerle Heeren toe.

“Ik denk eraan om dit systeem blijvend te installeren. Het lijkt mij alleen maar voordelen te hebben. Helder, transparant, geen wachtrijen en geen stress”, besluit Kempeneers. Of hoe een verplicht sociaal experiment omwille van Covid-19 ook beter bestuur oplevert.