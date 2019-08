Schepen van Eenzaamheid zoekt seniorenbuddy’s Dirk Selis

21 augustus 2019

14u32 0 Sint-Truiden “Help je graag mensen? Wil je de vertrouwenspersoon worden voor een senior in een moeilijke situatie? Dan ben jij de seniorenbuddy die we zoeken!”, zo klinkt het bij het Truiense Zorgbedrijf dat op zoek is naar seniorenbuddy’s.

“Een seniorenbuddy is een vrijwilliger die regelmatig op bezoek gaat bij senioren in de buurt. Het gaat dan om mensen die niet kunnen terugvallen op de hulp van een mantelzorger of zich in een moeilijke situatie bevinden. Als seniorenbuddy heb je een vlotte babbel en werk je graag met en voor mensen”, verduidelijkt de schepen van Eenzaamheid en voorzitter van het Zorgbedrijf Pascy Monette (Open Vld). “De seniorenbuddy kan steeds rekenen op de ondersteuning van de zorgcoördinator van het zorgbedrijf. Samen proberen we te zorgen voor een betere levenskwaliteit. Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt, als welzijnsvereniging, publieke zorgdiensten aan in Sint-Truiden. Als lerende organisatie houden we de vinger aan de maatschappelijke pols en spelen we in op de zorgnoden van de toekomst op een creatieve, duurzame, maatschappelijk aanvaardbare en financieel verantwoorde wijze.”