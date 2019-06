Schepen Jelle Engelbosch (N-VA) begraaft plannen van voorganger: grootste festivalterrein van België zal niet voor morgen zijn Dirk Selis

18 juni 2019

11u19 0 Sint-Truiden De ambitieuze plannen van de vorige schepen van Evenementen Pascal Vossius (Open Vld), waarbij de Stad Sint-Truiden het voormalige militaire vliegveld van Brustem als festivalterrein wil gebruiken, liggen sinds gisteren in de prullenmand. Met 90 hectare of 120 voetbalvelden beschikbare oppervlakte zou Brustem het grootste, vergunde, aaneengesloten festivalterrein in België krijgen - meer dan drie keer de grootte van dat in Werchter. Na tien jaar procedures te hebben doorlopen, traden artiesten van het kaliber van Bruce Springsteen al bijna op tussen de fruitbomen. Maar de komst van “The Boss” en co naar Haspengouw zal dus niet zijn.

De ontwikkeling van de militaire basis in Brustem (475 hectaren groot) begon in 2002. Op korte tijd rees er een ambachtelijke en regionale bedrijvenzone, waar vandaag zo’n 50 (boven)lokale bedrijven gevestigd zijn. In 2015 volgde een provinciaal ruimtelijk structuurplan dat 28 hectaren in de noordrand voorbehield voor hoogtechnologische bedrijvigheid en luchtvaart-gebonden activiteiten. Na 9 jaren voorbereidend werk werd vorig jaar door de stad Sint-Truiden een volgende stap gezet om ook de rest van het terrein (280 hectaren) te herbestemmen. Gisteren keurde de gemeenteraad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de verdere uitbouw van het centrale en zuidelijke deel Brustem 3 goed.

September 2018

We keren even terug naar september 2018, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen “We hebben ervoor gekozen om er maximaal twee keer per jaar, twee weekends, een mega-evenement te laten doorgaan”, zei toenmalig eerste schepen Pascal Vossius in onze krant. “Dat het terrein slechts op 2,5 kilometer van het centrum van de stad ligt, is een enorme meerwaarde. Ook de verenigingen van Brustem en de rest van Sint-Truiden zullen betrokken worden in de organisatie van de campings en de drankenstands, om een centje mee te pikken.” Maar bij LRM wees Stijn Bijnens toen al voorzichtig op een moeilijke relatie met Droneport en de komst van de testbaan van Punch Power. Maar dergelijke argumenten werden met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht onder tafel geveegd.

De Schuer

De stad had voornamelijk in de persoon van Pascal Vossius al jarenlang contact met festivalpaus Herman Schueremans, die trouwens een hevig STVV-supporter is. “Eindelijk komt er witte rook. De weg was lang, maar ik ben zeer blij voor Sint-Truiden dat er nu een vergunning in zicht is”, zei Schueremans toen. “Kijk, wij waren tien jaar zeer geïnteresseerd, maar ondertussen is er een goede oplossing voor Rock Werchter gevonden. Dat neemt niet weg dat wij zeker voor andere muziekevenementen alle deuren openhouden. Of we nu volgend jaar al Bruce Springsteen tussen de Haspengouwse velden mogen verwachten? Ik denk dat we dit festival rustig moeten laten groeien tot welja... een klepper van formaat.”

Eigenlijk vallen we gewoon terug op de Vlaamse regelgeving die overal in agrarisch gebied een festival mogelijk maakt als aan randvoorwaarden is voldaan, daar heb je eigenlijk geen specifiek aangeduid “festivalterrein” voor nodig Jelle Engelbosch

Koele minnaars

Maar nieuwe bazen, nieuwe wetten. Pascal Vossius (Open Vld) verdween na de gemeenteraadsverkiezingen uit het schepencollege. Met burgemeester Veerle Heeren (CD&V), die de Droneportkaart trekt en eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) die voluit gaat voor de kombaan van Punch Power op Brustem, zaten er enkel koele minnaars van het festivalterrein aan de schepentafel. Ondertussen bleven de buurtbewoners van Kerkom en Bevingen zich hevig verzetten. Zij vreesden dat hun rustig dorpje overspoeld zal worden door de verkeershinder en andere overlast die zo’n megafestival met zich meebrengt. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 6 adviezen en 137 bezwaarschriften binnengebracht. Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goed voor de verdere herwaardering van de oude vliegbasis in Brustem. “Het plan is een evenwichtig compromis, waarbij economische ontwikkeling en natuurwaarden hand in hand gaan. Verspreid over het hele domein krijgen 113 hectaren natuurgebied en waardevolle graslanden een beschermde status. Dat is bijna 10 keer zoveel dan vandaag. De verankering en versterking van deze natuurwaarden gaat samen met gebruiksmogelijkheden voor defensie, die mede-eigenaar is”, zei eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA).

Evenementen zijn bijzaak

“We hebben bij het opstellen van het RUP maximaal rekening gehouden met deze adviezen en bezwaren. Het definitieve plan is het resultaat van overleg tussen verschillende partners en zo een evenwicht tussen zowel defensie, natuurwaarden, landbouw, de dronesector, de omringende bedrijven en potentiële evenementen. Die evenementen vormen bovendien niet de hoofdbestemming van de site, en voor de fauna en flora in het gebied zijn er extra garanties ingebouwd”, besluit schepen van ruimtelijke ordening Jelle Engelbosch (N-VA).

Megafestival?

Of we nu een megafestival in Sint-Truiden mogen uitsluiten? “Dat is niet uitgesloten maar dat zal in samenspraak met de andere actoren op het terrein moeten en na een gunstige mobiliteitsstudie zodat er geen overlast voor de buurt is. Aangezien finaal ook het schepencollege zijn fiat moet geven, zal er ook een meerwaarde voor de stad moeten aangetoond kunnen worden. Eigenlijk vallen we gewoon terug op de Vlaamse regelgeving die overal in agrarisch gebied een festival mogelijk maakt als aan randvoorwaarden is voldaan, daar heb je eigenlijk geen specifiek aangeduid “festivalterrein” voor nodig.”

Oud-schepen Pascal Vossius wenste niet te reageren.