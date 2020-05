Schakelzorgcentrum De Kroon sluit na 48 dagen de deuren: “Vandaag verlieten de laatste 4 patiënten het centrum” Dirk Selis

18 mei 2020

17u03 0 Sint-Truiden Na 48 dagen sluit schakelzorgcentrum De Kroon de deuren en zijn de laatste patiënten naar huis. Het schakelzorgcentrum kwam er om de druk op het Sint-Trudo Ziekenhuis op te vangen en de ziekenhuiscapaciteit zoveel mogelijk te vrijwaren. Dat is nu niet langer nodig.

Eind maart beslisten de 13 burgemeesters van de eerstelijnszone Haspengouw en Zuid-Oost Limburg om een eerste schakelzorgcentrum in Sint-Truiden op te richten en te organiseren. “De Vlaamse regering gaf daarvoor goedkeuring op 29 maart”, legt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) uit. “Op 31 maart 2020 werden de eerste patiënten opgenomen. Vandaag verlieten de laatste 4 patiënten het centrum.”

39 patiënten

In het kader van de noodplanning was het noodzakelijk om over te schakelen naar een hogere fase in het veiligheidsplan. Daarom werd beslist om een schakelzorgcentrum op te richten zodat de instroom in de omliggende ziekenhuizen, en in het bijzonder het Sint-Trudo Ziekenhuis, beperkt kon blijven tot de mensen die complexe zorg nodig hadden. Er dreigde een tekort aan voldoende ziekenhuisbedden. 39 patiënten zijn sinds de opstart van het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden opgevangen. 24 van hen waren doorverwezen vanuit het Sint-Trudo Ziekenhuis. De andere patiënten kwamen van andere ziekenhuizen in Limburg. 25 patiënten waren 75-plussers, de jongste patiënt was 27 jaar.

Koning Filip en koningin Mathilde

“Op 21 april brachten Koning Filip en koningin Mathilde een virtueel bezoek aan De Kroon om alle medewerkers een hart onder de riem te steken”, gaat Heeren verder. “Op dit ogenblik is de situatie in alle Limburgse ziekenhuizen verbeterd door de sterke afname van COVID-19-patiënten. Het schakelzorgcentrum heeft een enorme bijdrage geleverd in de opvang van COVID-19-patiënten en kijkt met veel voldoening terug op de voorbije periode.”