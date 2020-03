Schade voor Limburgse economie loopt op tot 2,5 miljard euro Dirk Selis

25 maart 2020

15u57 0 Sint-Truiden Het aantal Limburgse bedrijven waarbij de omzet minstens halveerde is op een week tijd gestegen van 25 naar 40%. Dat zegt de nieuwe bevraging van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Maar liefst 32,4% van de respondenten ziet zelfs een omzetdaling van 75% of meer. Bovendien heeft 56% van de Limburgse ondernemingen reeds de tijdelijke werkloosheid aangevraagd. “De schade bedraagt nu al 2,5 miljard euro voor onze provincie”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

De sterke omzetdaling door de coronacrisis vertaalt zich ook in het aantal Limburgse bedrijven dat al een beroep deed op tijdelijke werkloosheid. In onze provincie vroeg 56% van de bedrijven die al aan. Nog eens 19% verwacht dit binnen een maand te moeten doen indien de huidige situatie aanhoudt. 63% van de Limburgse ondernemingen die de tijdelijke werkloosheid aanvraagt, doet dat voor minstens de helft van het personeel, 27% doet dat voor alle medewerkers in het bedrijf. Door de coronacrisis heeft 17% van de Limburgse ondernemingen te kampen met onvoorziene personeelstekorten. Als voornaamste reden (78%) geven ze de ziektebriefjes van medewerkers op, gevolgd door medewerkers die verlof nemen uit angst voor het virus (41%) of om de kinderen op te vangen (19%).

Liquiditeitsproblemen

Zowat de helft van de Limburgse bedrijven ervaart al liquiditeitsproblemen. 1 op 3 geeft aan dat dit het gevolg is van klanten die hun rekeningen niet of te laat betalen. 1 op 4 geeft ook aan zelf problemen te ondervinden om rekeningen te betalen. De situatie is voor 11% van de ondernemingen zeer ernstig. Zij zeggen dat ze op zeer korte termijn in de problemen komen wanneer de situatie voortduurt. 31% verwacht binnen één tot drie maanden problemen. De belangrijkste oorzaken zijn de vertraging van betalingen van hun facturen, omzetverlies en onvoldoende kredietlijnen.

Kettingreactie

“Het is duidelijk dat hier een gevaarlijke kettingreactie kan plaatsvinden. Hoe meer bedrijven in moeilijkheden komen om hun leveranciers te betalen, hoe moeilijker die leveranciers het op hun beurt krijgen, enzovoort. Om zo’n kettingreactie te vermijden, was een snel en omvangrijk bankenplan met uitstel van betalingen van leningen en kredieten en overheidswaarborgen op overbruggingskredieten noodzakelijk. De banken, de Nationale Bank en de federale regering hebben hierin hun verantwoordelijkheid genomen”, reageert Johann Leten.