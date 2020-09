Samy Mmaee (STVV): “Meer scherpte en concentratie nodig” Filip Kevers

26 september 2020

21u34 0 Sint-Truiden Uitzichtloos.... Dat is het voetbal dat het huidige STVV brengt. Achter de Kazerne konden de kanaries een kwartier lang de schijn ophouden. Daarna begon de neerwaartse spiraal. Met twee doelpunten en alweer een logische nederlaag als gevolg.

Samy Mmaee zocht na afloop naar de juiste woorden. Zo groot was zijn ontgoocheling. “Vraag me niet wat er exact is mis gelopen”, prevelde hij. “In de eerste helft liet niets vermoeden dat we kopje onder zouden gaan. Iedereen speelde agressief, heel geconcentreerd. Wij kwamen trouwens vol geloof in eigen kunnen en met veel moed uit de rust. Maar dan ging het snel bergaf. Eerst dat ongelukkige eerste doelpunt, daarna volgde net als in Cercle weer even snel dat tweede. Dat kwamen we niet meer te boven.”

Te weinig scherpte en concentratie

En dan zag Mmaee toch enkele punten waarop zijn team in gebreke was gebleven. “Blijkbaar hebben we het moeilijk om negentig minuten lang scherp en geconcentreerd te blijven voetballen. Nochtans hebben we afgelopen week op training hard gewerkt, de juiste mentaliteit getoond. Vooraf was de wil om te winnen ook groot. Maar uiteindelijk zijn we kopje onder gegaan. We moeten ook deze match opnieuw analyseren, de kopjes bij elkaar steken en snel weer opstaan.

Een serieuze degradatiekandidaat

Snel weer opstaan. Dat zullen Muscat en zijn mannen zeker moeten doen. Want op dit moment profileren zij zich als een belangrijke degradatiekandidaat, veel eerder dan een ploeg die play-off 2 mag ambiëren. “Natuurlijk moeten we snel uit deze negatieve spiraal”, besefte ook Mmaee. “Het minste wat je kan zeggen is dat het niet loopt zoals het we allemaal willen. Het is eigenlijk altijd hetzelfde verhaal. We kunnen hier alleen uit geraken door snel een driepunter te pakken. Komende week wacht ons een thuismatch. Dan moeten we iets rechtzetten.

Kenny Steppe op dezelfde lijn

Kenny Steppe, die ook baalde en zijn ploeg eigenlijk nog behoedde voor erger, zat grotendeels op dezelfde lijn. “Ook ik weet niet wat er exact verkeerd loopt. Dat is werk voor de coach. Maar wat ik wel kan zeggen is dat de mentaliteit en de sfeer in de week juist zit. Het wordt alleen tijd dat we dit in het weekend ook op het veld laten zien.