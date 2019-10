Samentuinen brengt Truienaren met elkaar in contact Dirk Selis

24 oktober 2019

17u46 0 Sint-Truiden Gezonde groenten en fruit op een ecologische manier in een diverse groep samen bewerken en verwerken: dat is waar het bij Samentuinen om draait. Het nieuwe integratieproject van Sint-Truiden wil mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen.

“Zowel nieuwkomers met een migratieachtergrond, mensen uit kansengroepen als de vaste gebruikers van de volkstuintjes komen samen om de perceeltjes te bewerken en achteraf multicultureel te koken met hun teelt. De uitwisseling van planten, technieken, recepten en tradities zet aan tot dialoog en wederzijds begrip, waardoor vooroordelen smelten als sneeuw voor de zon. Samentuinen is zo een mooi project dat het samenleven in onze stad bevordert”, zegt schepen van Integratie Hilde Vautmans. “De volkstuintjes bevinden zich in de Volmolenweg en worden ook op een ecologische en milieuvriendelijke manier bewerkt. De huidige tuiniers die op dit moment op de terreintjes actief zijn, krijgen op deze manier de laatste tips inzake innovatief tuinieren, terwijl de andere deelnemers zich bewust worden van het belang van duurzaamheid en zorg voor ons klimaat. Dat is ook mooi meegenomen”, vult schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers aan.

Eenzaamheid

“Dankzij het initiatief worden bovendien ook oudere mensen uit de omgeving gestimuleerd om naar buiten te komen. Niet noodzakelijk alleen om mee te tuinieren, maar bijvoorbeeld ook om een babbeltje te slaan, iets te drinken of mee te smullen van de groentebereidingen. De volkstuintjes zijn zo ook een ontmoetingsplaats die inwoners die eenzaam zijn of weinig sociale contacten hebben de kans biedt om onder de mensen te komen”, besluit schepen van Eenzaamheid Pascy Monette.