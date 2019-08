Ruslandboycot wordt vijf jaar: Haspengouwse fruittelers zijn wanhoop nabij Dirk Selis

08 augustus 2019

17u56 0 Sint-Truiden Deze week is het exact vijf jaar geleden dat de Russische ban op Europese groenten, fruit, vlees en melk(producten) werd ingevoerd. Dit had en heeft nog steeds erg grote gevolgen, niet in het minst voor de hardfruitsector. De Belgische Boerenbond wijst met een beschuldigende vinger naar Europa. Ondertussen zijn de Haspengouwse fruittelers de wanhoop nabij.

“Vijf jaar geleden dacht iedereen de Russische boycot een tijdelijke maatregel zou zijn die één, hoogstens twee jaar zou duren. Europa heeft toen onmiddellijk gereageerd met tijdelijke, buitengewone steunmaatregelen met compensaties voor uit de markt gehaalde producten. Die steun was slechts een peulschil van de schade geleden door de producenten, en in die zin is de EU tekort geschoten aangezien het onze boeren nooit echt volwaardig heeft vergoed. Ondertussen duurt de Russische ban ook al vijf jaar, is de buitengewone steun afgelopen en dragen onze boeren nog steeds de zware gevolgen van een handelsoorlog waar zij niets mee te maken hebben”, zegt het Truiense Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). Maar ondertussen haalt de Belgische Boerenbond snoeihard uit naar de EU.

In de steek laten

“De Belgische Boerenbond vindt dat Europa zijn fruittelers in de steek laat in hun strijd voor een rendabele teelt nu en in de toekomst. Voor 2014 ging respectievelijk 40% en 20% van de Conference-peren naar Rusland. Vijf jaar later herstelt de sector, ondanks een intense zoektocht naar nieuwe afzetmarkten, maar moeilijk van deze klap. Europese ondersteuningsmaatregelen voor de sector blijven ruim onvoldoende. Bovendien worden in Oost-Europa nog steeds substantiële Europese middelen ingezet voor een verdere uitbouw van de Europese fruitproductie. Dit werkt een overaanbod in de hand met een negatief effect op de prijsvorming als gevolg. Fruittelers uit België en Nederland die moeten voldoen aan strengere en duurdere productie-eisen zijn hier de dupe van”, zegt woordvoerder van de Belgische Boerenbond Vanessa Saenen.

Sancties tegen Rusland herbekijken

“De EU moet de economische sancties tegen Rusland herbekijken” zegt Saenen. “Met de hertoetreding van Rusland tot de ‘Raad van Europa’ in 2019 lijkt er een toenaderingspoging te zijn en dringt een grondige her-evaluatie van de wenselijkheid en het nut economische sancties zich op. Indien er toch geen verandering komt in de handelsrelatie met Rusland moet de Europese Unie ondersteuning bieden aan die sectoren die het zwaarst getroffen werden door dit politiek conflict.” “Inderdaad , de relaties met Rusland normaliseren zijn voor mij prioriteit nummer één, maar zolang hier geen beweging in komt, pleit ik voor echte compensaties en structurele maatregelen”, zegt Vautmans. Ten tweede vragen de landbouworganisaties een stopzetting van de Europese financiële steun aan uitbereidingen van de productiecapaciteit in de hardfruitsector, met name in Oost-Europese landen. Niet alleen is dit een inefficiënte besteding van publieke middelen, maar tegelijk ondergraaft het ook de verdere uitbouw van een duurzame en rendabele hardfruitsector. “We hebben geen officiële cijfers over de Europese steun naar deze landen. Daarom is het belangrijk om eerst een overzicht te hebben over de exacte verdeling en grootteorde van deze steun, want ook België krijgt natuurlijk subsidies in het kader van de GMO gelden en Plattelandsontwikkeling. Daarna kunnen we gerichte maatregelen nemen”, pareert Hilde Vautmans.

Wanhoop

Fruitteler Piet Porrey heeft het laatste woord en is duidelijk: “ Wij blijven de pineut van een geopolitiek spel. Er moeten nu dringend compensaties naar de boeren vloeien, anders gaan er velen van ons financieel over kop en voltrekt zich een bloedbad in onze sector. Het duurt nu te lang. De GMO-gelden van Europa gaan weliswaar naar de veilingen maar daar ziet de boer niets van.”