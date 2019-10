Ruim 500.000 euro subsidies voor aankoop leegstaande handelspanden in Lommel en Sint-Truiden Dirk Selis

16 oktober 2019

19u05 0 Sint-Truiden Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent ruim 500.000 euro subsidie toe voor de aankoop van handelspanden in twee Limburgse steden: Lommel en Sint-Truiden. Met de aankoop kunnen de steden en gemeenten hun handelskern versterken. Zij kopen een handelspand aan en stellen die dan opnieuw ter beschikking voor handel of geven ze een nieuwe bestemming die de gemeente aantrekkelijker maakt.

Steden en gemeenten kunnen aan Vlaanderen subsidies vragen om een pand aan te kopen binnen kernwinkelgebieden. Ze kunnen zo de detailhandel versterken. Vlaams minister van Economie heeft de ingediende projecten van Lommel en Sint-Truiden goedgekeurd. Samen goed voor ruim 503.009 euro subsidies.

Lommel

Lommel heeft haar oog laten vallen op een pand in de Kerkstraat. Het pand is verwaarloosd en komt de uitstraling van de hoofdwinkelstraat niet ten goede. De stad wil de gebouwen afbreken om plaats te maken voor een groene verbinding met het achterliggend binnengebied. Het doel is om zo meer bezoekers en investeerders in het kernwinkelgebied te krijgen. De geraamde prijs voor de aankoop en de afbraak van de panden bedraagt ruim 940.000 euro. De stad krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van 282.209 euro.

Sint-Truiden

Sint-Truiden wil dan weer twee panden, die staan te verkommeren, aankopen en afbreken. Het gaat om de panden aan de kop van de Stapelstraat waar nu een nachtwinkel is en de oude Allpress. “Daarna wil de stad er nieuwe projecten laten ontwikkelen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA). “Eerder kocht de stad al een aantal panden aan om de Stapelstraat nieuw leven in te blazen. De geraamde kostprijs voor de aankoop van de panden en de afbraak bedraagt 736.000 euro. Vlaanderen kent nu een subsidie toe van 220.800 euro. Dit dossier zat al jaren geblokkeerd, nu is er eindelijk de eerste aanzet naar een oplossing. We hanteren dezelfde werkwijze als bij De Manège. De privémarkt was niet geïnteresseerd wegens verlieslatend, dus moet je als stad je verantwoordelijkheid nemen om dit soort van verloederde plekken aan te pakken. De subsidies zijn nu de eerste horde om de zaken eindelijk te deblokkeren en de toegangspoort van ons handelscentrum met zo weinig mogelijk kosten een nieuw gezicht te geven. De onderhandelingen met de betrokken eigenaars lopen al een tijdje.”