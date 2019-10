Ruim 450 kinderen op zesde Fruit-Doe-Dagen Dirk Selis

15 oktober 2019

13u26 0 Sint-Truiden Afgelopen maandag en disndag waren het Fruit-Doe-Dagen in de belevingsboomgaard op het Speelhof. Kinderen van de lagere school leerden er onder meer hoe ze zelf appelsap kunnen maken, wat er speciaal is aan hoogstamfruitbomen en welke dieren er leven in een boomgaard.

De Fruit-Doe-Dagen zijn een organisatie van Sint-Truiden en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren met steun van de Provincie Limburg. Het natuureducatieprogramma vond opnieuw plaats in de belevingsboomgaard van het Speelhofdomein. Kinderen van het 4de leerjaar basisonderwijs namen er deel aan tal van leuke en leerrijke activiteiten. Ze plukten er onder meer hun eigen selectie appels van de hoogstambomen, die ze vervolgens persten tot lekker sap. Daarnaast waren er heel wat interactieve workshops en spelletjes. De kinderen leerden er bijvoorbeeld welke dieren er in de fruitgaarden leven en hoe ze zelf allerlei handige dingen kunnen maken, zoals bijenhotels, nachtkastjes en schuilhuisjes voor oorwormen.

Klimaatverandering

“Gedurende deze twee dagen gingen meer dan 450 leerlingen van 23 klassen uit 15 scholen op ontdekking door onze belevingsboomgaard. Als stadsbestuur vinden we het erg belangrijk om in te zetten op dergelijke natuureducatieprojecten. Kinderen leren zo waar hun voedsel - en meer bepaald het fruit - vandaan komt en ontdekken letterlijk alles wat hierbij komt kijken. In tijden van landbouwcrisissen en klimaatverandering kunnen onze kinderen en jongeren hier niet vroeg genoeg van bewust worden”, zegt schepen van Jeugd en Toerisme Hilde Vautmans. “Als Regionaal Landschap ondersteunen we naast Sint-Truiden nog verschillende Haspengouwse gemeenten bij de organisatie van schoolactiviteiten rond fruitbeleving. Zo gaan ook de kinderen van Bilzen, Tongeren en Riemst op ontdekkingstocht in de hoogstamboomgaarden. In totaal zullen meer dan 1000 Haspengouwse kinderen in de buitenlucht genieten van de natuur in de boomgaarden”, besluit Bert Lambrechts, gedeputeerde van Leefmilieu en voorzitter van het Regionaal Landschap.