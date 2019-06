Roosmarijn Beckers (VB) vergelijkt Sint-Truiden met Gotham City... zonder Batman DSS

20 juni 2019

11u04 0 Sint-Truiden Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers van Vlaams Belang vergeleek Sint-Truiden met Gotham City nadat de fiets van haar man werd gestolen.

“Gisteren om 17.18, op klaarlichte dag en in volle spits, heeft een dief de gesloten fiets van mijn man gestolen voor ons huis. Sint-Truiden begint meer en meer op Gotham City te lijken, maar dan zonder Batman”, aldus Beckers. “We hebben duidelijke camerabeelden en zullen straks aangifte doen. De vraag is alleen of de politie iets zal doen. Er zijn gisteren verschillende fietsdiefstallen geweest op Sint-Pieter, zelfs uit garages”, schrijft Beckers op sociale media. “Hier is vorig jaar ook ingebroken. Ik wil niet flauw doen, maar voel me echt niet meer veilig.”