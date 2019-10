Roland Duchâtelet over ‘zijn kooi’: “Vuurwerk buitenhouden? Lukt wél op Tomorrowland, maar onze stadions zijn blijkbaar zo lek als een zeef” Dirk Selis

23 oktober 2019

13u34 1 Sint-Truiden De ‘kooi van Stayen’. En dat er al aardig wat inkt gevloeid is over deze constructie, die moet verhinderen dat bezoekende supporters vuurwerk op de dure grasmat van STVV gooien. Toch is ook sterke man Roland Duchâtelet allesbehalve fan. “Maar onze stadions zijn nu eenmaal zo lek als een zeef, terwijl ze zulke ongewenste spullen op pakweg Tomorrowland wél buiten kunnen houden.”

Vuurwerk is helaas nog altijd alomtegenwoordig in onze Belgische stadions — websites uit Nederland bieden uitgebreide selecties aan en leveren zelfs aan huis. “En de strijd ertegen is dan ook belangrijk”, maakt Duchâtelet meteen duidelijk. “Het hoort er gewoon niet. Je kan er schade mee aanrichten die onomkeerbaar is.”

Daarmee doelt Duchâtelet uiteraard op fysieke letsels, maar ook de grasmat kan zwaar te lijden hebben onder vuurpijlen. Vorig jaar werd zijn eigen kunstgrasveld zo nog vernield door fans van KRC Genk. “Ik vroeg de politie toen nog in de aanloop naar de wedstrijd hoe we pyrotechnische voorwerpen uit ons stadion konden weren”, vervolgt Duchâtelet. “Maar een antwoord was er niet echt. Er werd nog geopperd om afgeschoten vuurpijlen door de brandweer in speciale pakken te laten weghalen, maar dat zag de brandweer zelf niet zitten. En de tweede optie, zijnde supporters weren, was ook niet haalbaar. De enige uitweg was dus het plexiglas (de ‘kooi’, red.) met daarboven de netten. Zeker niet de beste oplossing, maar wat moest ik doen? Anno 2019 is men, ondanks alle technologie, niet in staat om vuurwerk buiten een stadion te houden. Terwijl dat wél perfect lukt op mega-events zoals Tomorrowland.”

Extra politie is onmogelijk

“Er zijn verschillende elementen die hierbij een rol spelen”, reageert woordvoerder Thomas Ghijs van Binnenlandse Zaken. “Vanuit praktisch oogpunt is het om te beginnen niet mogelijk om alle supporters die zich bij de toegang aanbieden even grondig te controleren. Het gaat om duizenden supporters die zich op korte tijdsspanne naar het stadion begeven. Dit zou anders lange wachtrijen tot gevolg hebben. Bovendien is de bevoegdheid van de stewards beperkt tot een oppervlakkige controle van de kledij en van de handbagage. Wetende dat de meeste van deze pyrotechnische voorwerpen van zeer beperkte omvang zijn en goed verstopt worden, is een dergelijke controle dus sowieso geen garantie om het uit de stadions weg te houden. Deze controles systematisch laten uitvoeren door politie en hun ingezette aantallen dan ook sterk verhogen is onmogelijk en dus geenszins een optie, terwijl ook dat trouwens geen enkele garantie zou bieden.”

Lichteffecten

“Wel wordt er verder ingezet op verdere bijscholing van de stewards en zetten we er vooral op in om samen met de betrokken partners het preventieve en repressieve luik te versterken”, gaat Ghijs verder. “Verdere investeringen in performante camerabewaking hoort daar bij, net zoals het feit dat naast de sancties opgelegd door de overheid de clubs ook zelf hun supporters tot de orde kunnen roepen, bijvoorbeeld met toepassing van een dynamisch ticketbeleid. Zo kunnen clubs selectief zijn bij het verdelen van tickets voor uitwedstrijden of sommige supporters zelfs helemaal (burgerrechtelijk) uitsluiten. Daarnaast dringen we er ook op aan dat de clubs zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld alle vormen van pyrotechniek van hun sociale media te bannen, het gebruik duidelijk te veroordelen en moedigen wij de clubs aan om zelf alternatieve sfeermiddelen te gebruiken zoals bijvoorbeeld lichteffecten. Tot slot worden de sancties verhoogd voor wie betrapt wordt teneinde deze supporters een sterk signaal te sturen.”

Geen kooi?

“Belgische stadions zijn blijkbaar zo lek als een zeef”, reageert Duchâtelet. “Nu, als fouilleren niet werkt, dan is het onlogisch dat je in vele stadions nog altijd geen handtas binnen mag brengen. Maar als preventief fouilleren te veel kost en geen sluitende zekerheid biedt, dan kan je nog altijd ingrijpen zodra iemand een vuurpijl afsteekt. ‘Gevaarlijk voor agenten’, hoor ik dan. Maar dat ligt aan de manier waarop bezoekersvakken georganiseerd zijn, én het gebrek aan ernstige sancties. Terwijl je via camerabeelden daders ook na de feiten kan opsporen. Als we daar iets aan kunnen doen, dan zijn er geen netten en scheidingswanden nodig, en zal het veel aangenamer zijn voor de bezoekende fans.”