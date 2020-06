Riskeren Zuid-Limburgse gemeenten een lokale lockdown na stijging besmettingen? “Wij hebben geen weet van een heropflakkering in Bilzen”

Sint-Truiden

De voorbije dagen hebben vier Limburgse gemeenten van Sciensano een ‘alarmsignaal’ gekregen omdat er in de lokale besmettingen een opmerkelijke stijging te zien is. Het gaat om Tongeren, Sint-Truiden, Riemst en Bilzen. Marc Van Ranst sluit strengere maatregelen op gemeentelijk niveau niet uit. “Wij hebben in Bilzen geen enkele indicatie dat er een heropflakkering is”, reageert een compleet verraste burgemeester Johan Sauwens.