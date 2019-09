Rick de Leeuw in oktober met ‘Bijzondere Ontwikelingen’ in De Bogaard DSS

21 september 2019

10u05 0 Sint-Truiden Op dinsdag 15 oktober speelt Rick de Leeuw samen met Sven unik-ID de voorstelling ‘Bijzondere ontwikkelingen’ in CC De Boogaard in Sint Truiden.

“Sven kreeg in zijn jonge leven af te rekenen met twee psychoses”, vertelt Rick de Leeuw. “Met vallen en opstaan heeft hij zijn waanzin leren beheersen, door die vorm te geven in kunstinstallaties en performances. Met de nodige humor en relativering vertelt hij over die bizarre periode, die in de voorstelling af en toe bijna tastbaar realistisch is.” Rick de Leeuw zelf sleet zijn jeugd in de grauwe werkelijkheid van een katholiek jongensinternaat. De nauwelijks te stillen honger naar onafhankelijkheid die hij daar heeft opgedaan, weerklinkt in veel van zijn werk. “In Bijzondere ontwikkelingen gaan Sven en ik samen op zoek naar het verband tussen gekte en creativiteit en naar het inspirerende verschil tussen normaal en iets minder normaal. De voorstelling is een ode aan de kwetsbaarheid, en tegelijk een vrolijke viering van de weerbaarheid van de menselijke geest”, besluit de Leeuw.

