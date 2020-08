Sint-Truiden

In de vroege middeleeuwen bouwden de heren van Ordingen een kasteel dat fungeerde als wachtpost op de grens van het graafschap Loon. Vandaag kan je in dit nieuwe viersterrenhotel in alle luxe overnachten. En dineren. Want het pas geopende restaurant Aurum lonkt naar een Michelinster. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.