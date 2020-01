RESTORECENSIE. ‘East meets West’ in restaurant Blanco

Sint-Truiden

Voor wie eens wat anders wil, is er in hartje Sint-Truiden de rijke Ottomaans-Mesopotamische keuken van chef Ayt Erdogan. Hij opende rond de jaarwisseling zijn restaurant Blanco in het Truiense Bogaardenklooster. De Nederlands-Turkse chef staat bekend om zijn kruising tussen de mediterrane met de Europese keuken onder het motto ‘East meets West’. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.