Restaurantrecensie Coco Pazzo Dirk Selis

20 augustus 2019

12u12 0

Het Siciliaanse restaurant Coco Pazzo van Fabio en Claudia Mirisola is gelegen op het 17de-eeuwse binnenplein van het voormalige klooster in de Truiense Diesterstraat. Meteen overvalt me net dat beetje vakantiegevoel waarop ik steeds stiekem hoop wanneer ik een zuiders restaurant binnentreed. De strakke inrichting in beige, witte en lichtbruine tinten oogt koel voor een warme, mediterrane keuken als de Italiaanse. Als u geluk heeft, kan u bij warm weer op het binnenplein terecht. Anders neemt Fabio u mee naar de gewelfde 17de-eeuwse kelders. Knus en intiem, maar soms hoor je net te veel van wat je buren aan het bespreken zijn.

Chef Mirsola zakte 17 jaar geleden van het Genkse af naar Sint-Truiden. Ondertussen is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in de Trudostad. Wat mij opvalt aan zijn jonge gedreven keukenbrigade, is dat ze de Coco Pazzo, of gekke chef, nog steeds met chef aanspreekt. Zo hoort het, zo hou je een zaak staande. Deze zomer startte Mirisola met ‘sharing dishes’ op zondag. Wij gingen proeven van deze culinaire Domenica Italiana. Starten doen we met de pane toscano, geroosterde lookbroodjes met tomaten en rucolasalade en de selezione di salumi artigianali, de selectie van fijne vleeswaren, gevolgd door een correct assortiment van tomaten met een smeuïge burrata van buffel die mijn zondag goed maakt. Ook de melanzane alla parmigiana, de gebakken aubergine in tomatensaus gegratineerd met parmezaanse kaas is een voorbeeld van de goede Italiaanse keuken: vers, eenvoudig en zuiver van smaak. De vitello tonnato kalfsvlees met tonijndressing, de bekende originele combinatie van fijne sneetjes kalfsvlees en een tonijnsaus met kappers, wordt netjes uitgevoerd zoals het hoort. Vaak zijn de hoofdgerechten in een Italiaans restaurant het minst boeiend, maar de tagliata di manzo - in reepjes gesneden geroosterde biefstuk met rucola, balsamicoazijn en schilfers parmezaan - was uitmuntend, vooral door de kwaliteit van het rundvlees. Ik kan u verzekeren: als u daar alles opeet wat de chef serveert, is uw hongergevoel voor enkele dagen uitgeschakeld.

Chef Fabio Mirisola mag trots zijn op wat hij heeft verwezenlijkt. Vooral op het feit dat hij er nu al zeventien jaar lang in slaagt de kwaliteit van de keuken en de bediening hoog te houden.

Gegevens

Coco Pazzo Diesterstraat, 44

3800 Sint-Truiden

Openingsuren

Gesloten op maandag

Prijzen

Wij betaalden 49 euro per persoon voor de menu La Domenica Italiana (zonder dranken of dessert)

Score

Bediening 8 op 10

Comfort 7 op 10

Eten 8 op 10