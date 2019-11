Renovisie19 pakt uit met visueel spektakel Dirk Selis

04 november 2019

13u44 0 Sint-Truiden Tijdens het weekeinde van 16 en 17 november 2019 organiseert Renovat foto vzw in het cultuurcentrum van Sint-Truiden zijn tweejaarlijkse Renovisie

“‘Renovisie19 is het 23ste clubsalon van de Renovisten en is het hoogtepunt van onze werking”, legt voorzitter René Duchateau uit. “Een totaalspektakel, dat steeds op meer dan 1.500 toeschouwers kan rekenen. Renovisie19 heeft ook dit jaar weer een uitstekend programma. In de expositieruimte van het cultureel centrum exposeren twintig Renovisten. Deze fototentoonstelling met meer dan 200 werken bevatten kleur- en wit-zwartfoto’s, digitale printen en unieke grootformaat foto’s. Maar ook dit jaar gaat Renovisie19 opnieuw de internationale toer op. Als gastexposant pakt Silvano Monchi uit Italië met een selectie zwart-witfoto’s uit de reeks ‘UGANDA CONTRO’ Verder is er nog een fotoreeks van Andreas Andreau uit Cyprus.”

Trudojaar

In de schouwburg is er dan weer een digitale beeldenshow. Het wordt een boeiende projectie met beelden uit de natuur, wild-life, architectuur, reisfotografie en reisimpressies. “De projectie gebeurt op een groot scherm van 28 m²”, legt Duchateau uit. “Het is een gekende succesformule waarbij meer dan 1200 beelden worden vertoond, ondersteund door gepaste muziek. Ter gelegenheid van het Trudojaar presenteert Renovat een reeks over het leven en werk van de heilige Trudo. Vooral de uitgebreide culturele erfenis van Trudo, evenals het moderne leven in Sint-Truiden worden in beeld gebracht.”

Praktisch

Renovisie19 kunt u gratis bezoeken in Cultuurcentrum de Bogaard van Sint-Truiden op zaterdag 16 november Expo van 13h00 tot 22h00 en Show om 14h00; 16h00; 18h00 en om 20h00. Zondag 17 november 2019 vindt de Expo plaats van 10h00 tot 20h00 en de show telkens om 10h30 en om 14h00; 16h00 en 18h00.