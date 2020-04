Reisbureau De Blauwe Vogel in het oog van de storm: “Zolang er geen vaccin is, gaat niemand nog naar het buitenland” Dirk Selis

16 april 2020

13u04 0 Sint-Truiden Het zal je maar overkomen. Zaakvoerder zijn van een reisbureau en een stadsbioscoop in tijden van Corona. “Had je mij in december gevraagd wat 2020 voor ons in petto had, dan had ik jou een topjaar voorspeld. Dat is dus lichtjes anders uitgedraaid”, vertelt Truienaar Trudo Carlier (47) van Reisbureau De Blauwe Vogel en stadsbioscoop Cameo.

We spoelen even terug naar 5 maart. Zaakvoerder Trudo Carlier (47) staat in het midden van een nokvolle Ethias-arena zowat 4000 klanten uitleg te verschaffen over zijn nieuwste reizen naar Dubai. Het reisbureau pakt de presentatie aan, al was het een show op de strip in Las Vegas. Ongezien. 2020 belooft dan ook het jaar van de grote doorbraak te worden voor het bekende Truiense reisbureau dat na de problemen met Thomas Cook steeds meer marktaandeel in Vlaanderen verovert.

Oorlogskas

“Had je mij in december gevraagd wat 2020 voor ons in petto had, dan had ik jou een topjaar voorspeld. Dat is dus lichtjes anders uitgedraaid”, zegt Trudo Carlier (47) vandaag. Hij blijft er ogenschijnlijk rustig bij. Het zijn nochtans onrustige tijden voor het grootste onafhankelijke reisbureau van het land. “Normaal gaan we nu in crescendo richting hoogseizoen met zo’n driehonderd klanten per dag. Maar vandaag komt dus letterlijk niet 1 euro binnen. Maar goed, we moeten het hoofd koel houden. Mijn vader leert mij relativeren. ‘Och Trudo, zegt hij dan, later is dat een anekdote uit jouw carrière. Niet panikeren, binnenkort ben je terug aan zet.’ En eigenlijk is het ook zo. Alle reisbureaus ter wereld zijn hetzelfde lot beschoren. Vandaag gelden er evenwel de keiharde economische wetten die in de loop van de geschiedenis onveranderd zijn gebleven. Wie voldoende geld op zijn rekening heeft staan, doorstaat deze crisis. Slim zijn, of creatief zijn, brengt vandaag weinig zoden aan de dijk. Vandaag geldt de wet van de sterkste. De rest is er jammer genoeg aan voor de moeite. En er zullen vele kleintjes onderuit gaan. Gelukkig beschikken wij over zo’n oorlogskas.”

Vaccin

“Want we zijn nog niet meteen opnieuw aan het reizen”, gaat Carlier verder. “Eerlijk? Zolang er geen vaccin tegen het virus is, zullen mensen thuis blijven. Niemand neemt het risico om ziek te worden in het buitenland en daar dan te stranden. Het feit dat België overal bovenaan de lijstjes staat met het hoogste dodentol, helpt de zaak ook niet meteen vooruit. Belgen zullen eerder niet welkom zijn in vele landen, vanwege een vermoeden van een hoge besmettingsgraad. Dat neemt niet weg dat wij met onze 22 medewerkers elke dag opnieuw druk bezig zijn. Op dit moment zijn we al onze klanten aan het herboeken naar 2021. Mensen die dat niet willen, ontvangen een waardebon. Maar gelukkig herboeken de meesten van hen, gewoon een jaar later.”

Stadscinema

“En ook mijn hobby ligt stil hè. Mijn stadscinema Cameo die ik samen met Jan Verheyen zo’n zeven jaar geleden met succes heropende, heb ik met pijn in het hart moeten sluiten. Nu ja, een filmzaal is niet meteen de plek om nu te toeven. Maar weet je wat, klagen helpt niemand en wees gerust, ook aan deze crisis komt een einde. En dan zullen we er weer staan. Belangrijk is dat we nu allemaal gezond blijven. En laat me eindigen met de woorden waarvan ik nooit gedacht had, dat ik ze als reisagent zou uitspreken: ‘Blijf allemaal in uw kot!’”