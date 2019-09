Recordaantal deelnemers voor Monumentenrun Lien Vande Kerkhof

08 september 2019

Sint-Truiden blikt terug op een geslaagde vijfde Monumententrun. “In totaal hebben 3.600 lopers onze stad doorkruist”, zegt schepen van Sport Jurgen Reniers. “Dat zijn er 600 meer dan vorig jaar. De unieke nieuwigheden, zoals de passage door een trein en de route door het ziekenhuis, hebben duidelijk op belangstelling kunnen rekenen”

Ondanks het wat gure weer werd het recordaantal deelnemers voor de belevingsvolle urban run dus ruim verbroken. De Monumentenrun loodst sportievelingen langs de mooiste locaties van de hoofdstad van Haspengouw.

Vaste waarde

“De Monumentenrun is op amper vijf jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in Sint-Truiden. De combinatie van sport en beleving in een prachtig decor van een historische binnenstad wordt duidelijk gesmaakt door inwoners uit de hele regio”, besluit burgemeester Veerle Heeren.