Rechter stelt zaak over Truiense mondmaskerplicht uit naar 1 september: “Omwille van het enorme belang van de zaak”

Sint-Truiden

In Sint-Truiden werd met spanning uitgekeken naar de uitspraak van de Hasseltse rechtbank in kort geding over de Truiense mondmaskerplicht. Truienaar Alexander Gilen (38) eiste er de onmiddellijke intrekking van deze maatregel. Een dwangsom van 50.000 euro per kalenderdag wordt geëist tot de maatregel wordt stopgezet. Maar de rechter stelde de zaak uit naar 1 september.