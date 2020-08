Rechter in kortgeding buigt zich dinsdag over mondmaskerplicht in Sint-Truiden Dirk Selis

14 augustus 2020

10u39 2 Sint-Truiden “De Hasseltse rechter in kortgeding zal zich dinsdag buigen over de mondmaskerplicht in Sint-Truiden”, bevestigt meester Hugo Lamon, de raadsman van Truienaar Alexander Gilen die de “De Hasseltse rechter in kortgeding zal zich dinsdag buigen over de mondmaskerplicht in Sint-Truiden”, bevestigt meester Hugo Lamon, de raadsman van Truienaar Alexander Gilen die de procedure tegen de stad Sint-Truiden opstartte.

Toen Truienaar Alexander Gilen (38) exact een week geleden door een politieagent staande werd gehouden en een boete kreeg omdat hij geen mondmasker droeg, eiste die via een procedure in kortgeding de onmiddellijke intrekking van deze maatregel. Een dwangsom van 50.000 euro per kalenderdag wordt geëist tot de maatregel wordt stopgezet. “Sinds zaterdag 25 juli heeft burgemeester Veerle Heeren beslist dat het dragen van een mondmasker verplicht is op het openbaar domein binnen de stadvesten. Hiermee gaat zij veel verder dan de maatregelen die nationaal van kracht zijn en misbruikt zij het argument van volksgezondheid voor deze disproportionele maatregel. Ze beperkt onze burgerlijke vrijheden”, argumenteert Gilen zijn klacht.

Deurwaarder

“Donderdagmiddag overhandigde een deurwaarder de dagvaarding aan burgemeester Veerle Heeren”, zegt Lamon, die zich verder over de kansen van zijn cliënt voorlopig niet wenst uit te spreken. De zaak wordt dinsdag voor de Hasseltse rechter in kortgeding behandeld.