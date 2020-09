Rechtbank vindt zaak van Truienaar (38) tegen mondmaskerplicht niet hoogdringend: “Onoverkomelijke last is niet bewezen” Birger Vandael

14 september 2020

16u46 2 Sint-Truiden Truienaar Alexander Gilen (38) heeft in kort geding geen gelijk gekregen van de Hasseltse rechtbank in zijn zaak tegen de mondmaskerplicht in Sint-Truiden. Gilen vroeg de intrekking van die maatregel voor zijn persoon en een dwangsom die kon oplopen tot 50.000 euro per dag. De rechtbank vindt echter dat de dertiger niet kon bewijzen dat de plicht een onoverkomelijke last was en gaat niet akkoord met de hoogdringendheid van de zaak.

Alexander Gilen (38) werd begin augustus tegengehouden op de Grote Markt van Sint-Truiden omdat hij geen mondmasker droeg. Hij ging niet akkoord met het proces-verbaal van 250 euro en startte prompt een procedure in kort geding. “Uit principe, want ik heb heus wel betere dingen te doen dan zo’n boete aan te vechten.”

Volgens Gilens advocaat Hugo Lamon had de stad geen reden om op 23 juli de maatregelen te verstrengen. “Er waren geen officiële cijfers die op een probleem duidden. Het was een draak van een beslissing: juridisch niet onderbouwd en slordig voorgesteld. Een mondmaskerverplichting werd willekeurig in enkele straten opgelegd. De stad moet kunnen aanduiden dat het resultaat niet op een andere manier kan worden bereikt.”

Voorzichtigheid

De rechtbank vindt niet dat de hoogdringendheid van de zaak is aangetoond. “Het bestreden politiebesluit moet een evenwicht vinden tussen de rechten en vrijheden van de burger en de gevaren van het virus. Het kan de burgemeester niet worden verweten dat ze bij haar functie voorzichtig optreedt, eens te meer gelet op het feit dat Sint-Truiden tijdens de eerste golf tot één van de zwaarst getroffen steden van het land behoorde.”

Ook de onoverkomelijke last is dus niet bewezen. “Zelfs al zou de eiser ernstige hinder ondervinden van de verplichting, dan nog laat hij na dat concreet te onderbouwen. Hij heeft lang gewacht om de tegenpartij te dagvaarden. Bovendien woont hij in Brussel en liggen zijn drie vennootschappen buiten de zone van de mondmaskerplicht. Hij beweert dat hij recht heeft om te gaan en staan waar hij wil, maar slaagt er niet in aannemelijk te maken dat zijn rechten geschonden zijn.”

Met haar vonnis volgt de rechtbank grotendeels de standpunten van advocaat Thomas Beelen, die namens de stad Sint-Truiden optrad. Gilen moet het rolrecht van 165 euro betalen, alsook de rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro.

Ontgoocheld

Gilen is ontgoocheld over het vonnis. “Dat men zes weken nodig heeft om tot de conclusie te komen dat iets niet dringend is, is hemeltergend. Jammer genoeg doet de rechter geen uitspraak over de zaak ten gronde. Daarop moeten we nog maanden wachten. Ik moet dan ook concluderen dat burgemeesters zich in dit land blijkbaar zowat alles mogen permitteren, want de corona-epidemie zal reeds voorbij zijn wanneer er een dergelijke uitspraak ten gronde is. Ik zal dan ook enkel een schadevergoeding kunnen vorderen.”