Ravage op de Naamsevest: Audi ramt geparkeerde wagens Dirk Selis

23 november 2019

18u11 0 Sint-Truiden Omstreeks twee uur zaterdagochtend knalde een Audi op geparkeerde wagens ter hoogte van de Naamsevest. Eén van de wagens die geparkeerd stond, werd tegen de woning gekatapulteerd. Er vielen geen gewonden maar de ravage was groot.

Op de Naamsevest (zone 30) verloor zaterdagmorgen om 1u15 een bestuurder de controle over zijn stuur en ging aan hoge snelheid uit de bocht. Hij had net een restaurant verlaten en keerde om aan het rondpunt op het Europaplein richting Naamsevest. In de bocht ging het mis. Hij schepte de wagen van een vrouw op en katapulteerde die tegen de huisgevel. Daarbij werden nog 3 andere wagens beschadigd. Hij moet aan een zeer hoge snelheid door de zone 30 zijn gereden om op die korte afstand dergelijke schade aan te richten,” zegt een buurtbewoner die van de inslag wakker schoot. De bestuurder en zijn passagier liepen lichte verwondingen op. De lokale politie stelde een pv op en liet de wagens takelen.