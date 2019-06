Raadslid (sp.a) wil kleinere zone 30

in centrum Dirk Selis

03 juni 2019

10u14 8 Sint-Truiden Het stadsbestuur tracht de verkeersveiligheid in het centrum te verhogen en voerde daarom enige tijd geleden een zone 30 in. Het proefproject wordt dinsdag geëvalueerd. Raadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) lanceerde in afwachting alvast enkele voorstellen in een persbericht.

“Wij willen het systeem aanpassen”, zegt Vandenhove. “Zo moet de zone 30 in minder straten gelden en moet er in de schoolomgeving een verbod komen op autoverkeer bij het begin en het einde van de schooltijd. Dat is goed voor het klimaat en de verkeersveiligheid”, merkt hij op.

Breed draagvlak

Eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) staat open voor de voorstellen. “Eventuele input van gemeenteraadsleden nemen we graag mee voor we het plan definitief goedkeuren. We gaan niet over één nacht ijs, betrekken iedereen, ook de oppositie, zodat er een breed draagvlak is voor de maatregelen die we nemen”, besluit hij.