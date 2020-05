Raadslid Carl Nijssens (CD&V) port eigen meerderheid aan: “Trommel personeel weer op, en máák een zomer voor de Truienaren” Dirk Selis

04 mei 2020

16u54 0 Sint-Truiden “We moeten onze inwoners de kans geven om zeer spoedig hun batterijen op te laden. En daar hebben we een leger stadspersoneel voor nodig, dat denkt en doet rond een Truiense zomer.” Een opvallende por van raadslid Carl Nijssens aan (zijn eigen) meerderheid. “Want een deel van dat stadspersoneel is nu technisch werkloos”, duwt hij door. “En dat is onverstandig.”

“Ik heb het intussen al van meerdere stadsmedewerkers mogen horen”, steekt de 42-jarige Nijssens (CD&V) van wal. “Stadsmedewerkers die actief zijn bij verschillende vrijetijdsdiensten, en die me meldden dat ze tot begin juni technisch werkloos waren. Dertig mensen hebben we naar huis gestuurd. Niet de beste beslissing, als je het mij vraagt.”

Nochtans is het systeem van technische werkloosheid er eentje dat in vele gevallen snel aangewend kon worden om de economische impact van de coronacrisis mee op te vangen. Al heeft Nijssens op zich met het systeem geen probleem. “Wat we nu wel zien, is dat we de personeelsrekening van de stad Sint-Truiden deels doorschuiven naar de bovenlokale overheid”, vervolgt hij. “Terwijl we die mensen nú nodig hebben. De zomer komt eraan, en de stad heeft nood aan een plan. Er zijn genoeg evenementen waar al een kruis over gemaakt moet worden. Dus wat gaan we deze zomer doen opdat Truienaars hun batterijen kunnen opladen? Laat ons een ‘Truiense zomer’ uitwerken. En laat ons alsjeblieft de krachten die we hiervoor hebben, ook inzetten.”

De invloed van de coronacrisis op ons psychosociaal welzijn wordt elke dag groter, en er zit een herfstdip aan te komen. Ons vizier moet dus op de zomer gericht zijn: de periode waarin we traditioneel onze batterijen opladen Raadslid Carl Nijssens

Nijssens maakt zich dan ook zorgen om het mentale welzijn van de inwoners. “Het is simpel: artsen en psychologen voorspellen een algemene herfstdip. Neem daar ook nog eens de cijfers van intrafamiliaal geweld en huiselijke ruzies bij. Die liegen er niet om: de invloed van de coronacrisis op ons psychosociaal welzijn wordt elke dag groter. Nu, voor we aan die herfstdip zitten, krijgen we nog een zomer. Die periode van het jaar waarin we traditioneel onze batterijen opladen. Daar moet ons vizier op gericht zijn. We kunnen wellicht niet naar het buitenland, dus laat ons inzetten op vakantie in eigen stad of zelfs straat. Zo’n gezinsvriendelijke staycations zijn een zaak van weerbaarheid en gezondheid aan het worden. We moeten dus creatief zijn, en een aanbod uitwerken. En al wat je daar voor nodig hebt, is een deel van de bestaande budgetten, kunstig denkwerk en goede planning. Je gaat bijvoorbeeld geen personeel nodig hebben om de kassa van een gesloten zwembad te bemannen. Maar zinvol herschikken van personeel in de vrijetijdsbeleving moet zeker kunnen.”

Kamperen tussen het fruit

Maar heeft Nijssens dan ook concrete ideeën? “Zeker. Denk bijvoorbeeld aan vakantiestraten, kerkconcerten in elk dorp, een drive-incinema, glamping (luxueus kamperen, red.) in kasteeltuinen of tussen de fruitbomen... Of ideeën die eerder op het sportieve gericht zijn: fitness in de straat of het park, de toeristenfietsen gratis uitlenen aan inwoners, noem maar op. Maar om dit te verkrijgen, heb je dynamiek en samenwerking nodig tussen de diensten Sport, Jeugd, Cultuur, Evenementen en Toerisme. Met als doel ontspanning én sociale contacten, want zo maak je mensen veerkrachtig. En de veerkracht van je inwoners bepaalt de mate waarin je een volgende crisis aankan. Nu fors besparen op lokale vrijetijdswerking zou een gezondheidsfout zijn.”

Vakantiestraten, kerkconcerten, een drive-incinema... Dat zijn lokale initiatieven waar we nu over moeten nadenken Raadslid Carl Nijssens

Al zal Nijssens in deze toch op gehoor van zijn eigen meerderheid moeten rekenen. Want hoewel hij in 2018 qua stemmenaantal nog de nummer twee van CD&V was, restte voor hem enkel een zitje in de gemeenteraad. “Heel eerlijk? Ik ben daardoor een jaar lang van mijn melk geweest”, bekent hij. “Dat is zoals Simon Mignolet die zijn laatste jaren bij Liverpool op de bank moest slijten. Maar wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst. En je hoeft echt geen sjerp rond je buik te hebben om iets in beweging te zetten.”

“We konden die dertig werknemers van de dienst Vrije Tijd in mei niet veel meer laten doen”, reageert Jos Pierard (Open Vld), schepen van Personeelszaken. “Zij hebben sinds de lockdown uitstekend werk geleverd bij het opbouwen en logistiek ondersteunen van onze triagepost. Maar dat werk zit er nu ook op. Een ‘Truiense zomer’ voorbereiden? Dat kan in juni ook nog.”