Quizzers opgelet: Camperquiz komt naar Sint-Truiden Birger Vandael

27 augustus 2020

16u24 0 Sint-Truiden Deze vrijdag ontvangt Sint-Truiden de Camperquiz. Quizmaster Stefaan Andries, de man achter de huiskamerquiz die de lockdown opfleurde, zal vanaf 20 uur de parate kennis van de Haspengouwse bevolking op de proef stellen. Aansluitend zal een livestream van de opening van de Groenmarkt worden uitgezonden via HLN.be.

44 vragen op 45 minuten tijd, dat is het concept van de Camperquiz. Ook burgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heeren (CD&V), zal enkele vragen aan haar inwoners stellen. Op die manier leeft het concept van Andries verder, want hij voorzag tijdens de lockdown al menige Vlaming tien weken lang van een huiskamerquiz. Die raakte snel bekend en geliefd over heel het land. De Camperquiz is de opvolger die je via HLN.be kan streamen.

Paraplu

Aansluitend op de Camperquiz is er de officiële opening van de Groenmarkt, het Abdijplein en de omliggende straten en de feeërieke dansvoorstelling. Wie niets wil missen, kan best voor 21.10 uur komen, want daarna worden geen gasten meer toegelaten. Voor elke bezoeker wordt een paraplu voorzien bij regenweer. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Lukt het niet op vrijdag mee te spelen? Dan kan je op een later moment ook nog quizzen. Het quizformulier kan je hier al downloaden.