PVDA weigert permanente minimumdienst stationsloketten Dirk Selis

13 juni 2019

18u08 0 Sint-Truiden De PVDA voerde vandaag actie in Sint-Truiden om de permanente minimale dienstverlening aan de stationsloketten aan te klagen. De NMBS beslist de openingsuren van haar loketten te verminderen in 74 Belgische stations, waarvan twee in Limburg. Vanaf 5 augustus sluiten de loketten in Genk volledig op zondag, de drukste dag van de week. In Sint-Truiden worden zowel in de week als in het weekend de openingsuren gehalveerd: ‘s namiddag en ‘s avonds zijn er voortaan geen loketten meer open.

Gaby Colebunders, Genks gemeenteraadslid en kersvers federaal parlementslid voor de PVDA, veroordeelt deze herstructurering: “Op het moment dat we kampen met immense mobiliteitsproblemen en gigantisch klimaatproblemen, beslist de NMBS… om de openingsuren van de loketten in 74 stations serieus te verminderen. Die beslissing is onaanvaardbaar. Voldoende personeel op het station, aan de loketten, is cruciaal. Daar bespaar je niet op. Het personeel is er niet enkel voor de verkoop van tickets maar ook om reizigers op te vangen en te informeren. Een fysieke aanwezigheid van personeel is ook belangrijk voor de veiligheid.”

Weer geknipt in de dienstverlening

In het station van Genk sluit het loket volledig op zondag, terwijl net op die dag de meeste reizigers opstappen: 1.513 gemiddeld tegenover 1.214 op weekdagen en 774 mensen op zaterdagen. In Sint-Truiden, waar op weekdagen gemiddeld 1.526 reizigers opstappen, worden de loketten volledig gesloten in de namiddag en ’s avonds. Door de week gaan de loketten een half uur later open, tijdens het weekend een uur later. “Tijdens de verkiezingen hadden alle partijen in onze provincie de mond vol over meer investeren in openbaar vervoer. De verkiezingen zijn amper twee weken voorbij en er wordt weer geknipt in de dienstverlening”, vervolgt Maxime Pirard, van PVDA Sint-Truiden. “Door drie miljard euro te besparen op het budget van de NMBS op vijf jaar tijd, zijn de N-VA, OpenVld en CD&V rechtstreeks verantwoordelijk voor deze beslissing.”