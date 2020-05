PVDA verzamelt beschermingsmateriaal voor WZC Sint-Joris Dirk Selis

01 mei 2020

14u12 0 Sint-Truiden Om de zorgverleners van WZC Sint-Joris in Nieuwerkerken een hart onder de riem te steken, is PVDA Sint-Truiden vrijdag beschermingsmateriaal, wafeltjes en een bedankkaartje gaan afgeven. “Als onze ministers niet in actie schieten, dan tonen wij hoe het wél moet”, laat Sabrina Onate y Martinez van PVDA Sint-Truiden verstaan.

“Omdat de woonzorgcentra in heel het land kampen met grote tekorten aan beschermend materiaal, staken we met de leden van de PVDA zelf de handen uit de mouwen. We belden rond bij bedrijven uit de buurt op zoek naar beschermingsmateriaal. Het resultaat mag er zijn: we verzamelden 200 mondmaskers en evenveel schorten”, aldus Sabrina Onate y Martinez. “We proberen samen met vele anderen antwoord te bieden op de noodkreten van de zorgverleners in deze overbelaste sectoren. Zij blijven in moeilijke omstandigheden bergen verzetten zonder het nodige beschermingsmateriaal.”

Verplichten

“Naast voldoende beschermingsmateriaal en testen voor iedereen, verdienen ze alle steun. We zijn blij dat we vandaag, door hulp van velen, die steun konden geven”, besluit Martinez. “Nu kunnen ze weer eventjes veilig verder werken tot de volgende lading is aangekomen. Maar wij vragen met aandrang dat de overheid voldoende beschermingsmateriaal voorziet. Als het via de vrije markt niet lukt, dan moet de regering Belgische bedrijven verplichten beschermend materiaal te produceren.”