Punch Powertrain schrapt opnieuw 32 arbeiders en 88 bedienden: totaal verlies komt nu op 308 jobs Dirk Selis

25 september 2019

15u36 40 Sint-Truiden Punch Powertrain – een producent van versnellingsbakken in Sint-Truiden – schrapt opnieuw 120 banen. Dat werd bekendgemaakt na een nieuwe bijzondere bijeenkomst van de ondernemingsraad woensdgamiddag. 32 arbeiders en 88 bedienden staan ten laatste in maart 2020 op straat. Het totaal verlies komt nu op 308 jobs. Dat wordt bevestigd door Raf Dal Cero, secretaris van ABVV Metaal.

“We verwachtten ons vandaag aan een nieuwe consultatieronde met het management in kader van de wet Renault. Maar die werd doodleuk vervangen door een nieuwe bijzondere ondernemingsraad. We werden koudweg per mail hiervan op de hoogte gebracht. Dit wordt een sociaal bloedbad. Er is hier in dit bedrijf in het verleden zoveel geld uitgeven. Wraakroepend. Maar nu heb ik de indruk dat het geld verdwenen is en de arbeiders en bedienden daar de dupe van zijn. We plannen voorlopig geen acties, maar ze moeten niet verwachten dat we ons nog gaan laten opjagen. Het werk zal dus op ‘ons gemak’ gedaan worden”, zegt Raf Dal Cero van ABVV Metaal.

Chinese automarkt in vrije val

Punch Powertrain kampte met een sterkte terugval van de Chinese automarkt, de grootste ter wereld. Het bedrijf in Sint-Truiden telt 1.100 werknemers. Van de 500 arbeiders zitten er nu al 300 in allerlei systemen van economische werkloosheid. Daarenboven schrapte Punch Powertrain in oktober van vorig jaar — zeer tegen hun zin — een megadeal met Iran, onder druk van de Amerikaanse regering. Hierdoor sputterde de motor in Sint-Truiden nog meer.

Eind augustus kwam de eerste klap

Eind augustus kwam de eerste klap. Toen kondigde het management aan om van 172 arbeiders en 16 bedienden afscheid te willen nemen. “Punch Powertrain ontwikkelt momenteel een hybride transmissie gebaseerd op DCT-technologie. Het bedrijf heeft daarvoor een contract met de PSA-groep, die naast Peugeot ook uit de merken Citroën, DS, Opel en Vauxhall bestaat. Die productie start echter pas in 2022. Het Truiense bedrijf wil zijn Europese vestiging inrichten op de nieuwe DCT-technologie. De CVT-productie (Continu variabele transmissie red.) zal aangepast worden aan de teruggelopen vraag en zal worden overgebracht naar China. Met deze structuur bedienen we de klanten in hun regio met de door hen gewenste producten en versterken we onze concurrentiepositie”, klonk het eind augustus.

Nieuw drama?

De hamvraag blijft of Punch Powertrain kan blijven bestaan in Sint-Truiden. De problemen van Punch leiden niet alleen tot onrust bij de banken, maar ook bij de Franse autobouwer PSA, meteen de grootste klant van Punch. Die rekent op het Limburgse bedrijf om vanaf 2022 transmissiesystemen te bouwen voor zijn automaten voor hybride voertuigen. Kan Punch de opdracht aan wanneer ze 200 arbeiders afdankt? . Blijft het Franse bedrijf Punch trouw? Indien niet, dreigt na het drama van Ford Genk in 2014 een nieuwe klap voor de Limburgse autosector

Tewerkstellingscel

“Voor getroffen werknemers die het moeilijk hebben met het zoeken naar een nieuwe baan, zullen wij als stadsbestuur ons ter beschikking stellen in samenwerking met de VDAB, Punch Powertrain en andere partners om de nodige ondersteuning te bieden en te participeren in de op te richten tewerkstellingscel”, zegt een geschrokken burgemeester Veerle Heeren (CD&V).