Punch Powertrain en vakbonden reageren: “Financiële situatie van Chinese moederorganisatie heeft geen invloed op bedrijf in Sint-Truiden” Dirk Selis

23 augustus 2019

15u30 3 Sint-Truiden “De directie van Punch Powertrain betreurt samen met de vakbonden de berichten die vrijdag in de media verschenen omtrent de situatie in Sint-Truiden”, klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht.

“De automobielmarkt staat al langer onder druk, zeker in China. Punch Powertrain heeft daardoor de afgelopen maanden tijdelijke werkloosheid om economische redenen moeten invoeren. De financiële situatie van Yinyi, als moederorganisatie, heeft hierop geen invloed, maar we begrijpen dat dit aanleiding kan geven tot ongerustheid. Punch Powertrain is evenwel een organisatie met veel perspectieven voor de toekomst, niet in het minst door de PSA-deal en een aantal andere projecten die in ontwikkeling zijn. Punch Powertrain wil zich hiervoor goed organiseren. Aanvankelijk zou hierover sociaal overleg verder gezet worden midden september. Door de berichtgeving van deze morgen zal dit overleg vervroegd worden naar volgende donderdag.”

Geruststellen

“Vandaag ligt de focus in eerste instantie op het informeren en geruststellen van onze medewerkers. Wij wensen deze besprekingen in alle sereniteit voor te bereiden in het belang van onze medewerkers en van het bedrijf”, besluiten de directie van Punch Powertrain en de vakbonden. “Maar de directie heeft op onze vraag wel toegegeven dat een herstructurering bij de scenario’s zit. Als een bedrijf in een dergelijke situatie zit en er een maatregel moet worden genomen, is dat ook logisch. Het is echter niet zo dat het vandaag uitgewerkt en beslist is”, klinkt het bij de vakbonden.