Punch Power legt productie stil wegens coronacrisis, maar Tenneco en Call Ecxcell blijven aan het werk Dirk Selis

16 maart 2020

18u46 80 Sint-Truiden Punch Powertrain, de Truiense producent van versnellingsbakken, legt de productie stil wegens de coronacrisis. De twee andere Truiense topbedrijven schokdemperproducent Tenneco en callcenter Callexcell werken de komende dagen wel nog verder. Beide bedrijven namen uitgebreide maatregelen en lieten een maximaal aantal mensen van thuis uit werken.

Bij Punch Powertrain, waar 750 mensen werken, ligt de productie volledig stil. “Alle arbeiders zijn op economische werkloosheid gezet”, zegt HR-manager Yves Frenay van Punch Powertrain, de Truiense producent van versnellingsbakken. “Het orderboekje van China is vanwege de Coronacrisis nu helemaal leeggelopen. Zoveel mogelijk bedienden werken van thuis uit, maar ook daar kijken we of we ook hen op economische werkloosheid kunnen zetten.”

Thuiswerk

Bij het Truiense callcenter ‘Call Excell’ wordt maximaal ingezet op thuiswerk. “Zo’n 550 van onze 750 personeelsleden werken van thuis uit. Daarmee hebben we meteen een plafond bereikt, want de netwerken van de telecombedrijven hebben hun limieten bereikt. Hierdoor kunnen 200 mensen nog op Call Excell zelf werken. Ons bedrijf heeft een oppervlakte van zo’n 6.000 m² wat ervoor zorgt dat onze mensen veilig verspreid over het bedrijf kunnen werken. Dat is tenminste voor zover de regering anders beslist natuurlijk”, zegt CEO Karin Vandevelde.

25 maatregelen

Ook bij schokdemperproducent Tenneco, waar er 1.300 mensen tewerkgesteld zijn, wordt er verder gewerkt: “Omdat de veiligheid van onze mensen topprioriteit is, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de overheid en ons hoofdkantoor, hebben we liefst 25 maatregelen getroffen in het kader van de Coronaproblematiek. Belangrijk om te verstaan is echter ook dat we niet in ‘shut down’ zijn en onze werkzaamheden verder gezet worden”, zegt CEO Luc Vandijck van Tenneco.