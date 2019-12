Provincie snelt stad Sint-Truiden ter hulp in strijd tegen leegstand Dirk Selis

04 december 2019

17u28 0 Sint-Truiden “Sint-Truiden telt vandaag bijna 1100 handelspanden, samen goed voor 114 322 m² winkelvloeroppervlakte (WVO), hiervan staan 12,2% (134) van deze handelspanden en 16,1% (18 407 m²) van de WVO leeg. Deze cijfers liggen boven het Limburgs gemiddelde”, vertelde deputé Tom Vandeput woensdagochtend in Sint-Truiden. Hij trok alvast 155.000 euro uit om Sint-Truiden te wapenen tegen de leegstand.

“De provincie Limburg financiert het traject voor 55.000 euro. In een latere fase wanneer concrete acties worden opgezet om de commerciële invulling, ruimtelijke ordening en de beleidsvisie van de stad verder af te stemmen, voorziet de provincie nog eens 100.000 euro”, steekt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput van wal. “Vorig jaar werd onze innovatieve methodiek van stadskernontwikkeling samen met UNIZO al succesvol toegepast in Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren. In Pelt werd het traject dit jaar opgestart en nu is ook Sint-Truiden aan de beurt. Trends geven aan dat de stadskern van morgen anders zal zijn dan deze van vandaag. Beleving en het verbinden van diverse functies zoals handel, sport, cultuur en toerisme zullen nog belangrijker worden; nieuwe vormen van ondernemerschap zullen meer dan ooit een plaats krijgen. Dit vraagt een nieuwe en andere manier van stadskernontwikkeling. De nadruk ligt daarom in Sint-Truiden vooral op cross-overs met andere beleidsdomeinen zoals toerisme en cultuur waarmee de stad extra waarde kan toevoegen aan de lokale of regionale beleving en vice versa.”

Boven het Limburgs gemiddelde

Sint-Truiden telt vandaag bijna 1100 handelspanden, samen goed voor 114 322 m² winkelvloeroppervlakte (WVO), hiervan staan 12,2% (134) van deze handelspanden en 16,1% (18 407 m²) van de WVO leeg. Deze cijfers liggen net boven het Limburgs gemiddelde. “Leegstand is natuurlijk geen typisch Truiens fenomeen, maar wel nefast voor het imago van onze stad. Het participatietraject ‘Naar de Kern’ moet ons helpen om daar concreet iets aan te doen. We zoeken hierbij samen met verschillende betrokken partners naar wat echt typerend is voor Sint-Truiden, ofwel de ideale mix van factoren om van onze stadskern een dynamisch centrum van beleving te maken. Vanuit deze principes - noem het USP’s of unieke eigenschappen - bepalen we vervolgens hoe we leegstand om kunnen buigen tot duurzame bedrijvigheid. Juiste keuzes maken zal namelijk bepalend zijn voor een welvarende toekomst voor onze stad”, besluit schepen van Middenstand en Handel Jos Pierard.