Procedure erkenning zonnebrand als landbouwramp opgestart Dirk Selis

30 augustus 2019

15u35 0 Sint-Truiden Op uitnodiging van Europees Parlementslid en schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans (Open Vld) bracht Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel vandaag een bezoek aan het fruitteeltbedrijf van Luc Borgugnons. Samen gingen ze op verschillende percelen rond om de schade van de zonnebrand op te meten. Naar aanleiding van de start van de perenpluk werden ook de algemene uitdagingen van de sector besproken.

“Ik ben zeven jaar schepen van Landbouw en heb zelf mijn hele jeugd geplukt, maar omstandigheden als dit jaar heb ik nog nooit gezien”, vertelt Europarlementslid en schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans (Open Vld). “Daarom vond ik het zo belangrijk dat de minister de schade met eigen ogen kwam bekijken, anders kan je niet beseffen hoe groot de schade hier in de streek is. Zowel in Kortenaken (waar het bezoek plaatsvond, nvdr) als in Sint-Truiden stellen we dezelfde percentages schade vast, zo’n 60% bij de appels en 30% tot 40% bij de peren, afhankelijk van de soort. De erkenning van de zonnebrand als landbouwramp is voor mij dan ook prioritair. Vandaar dat ik erg tevreden ben dat de minister de procedure hiervoor heeft opgestart.”

KMI

Van den Heuvel heeft de schadecommissies in de gemeentes op pad gestuurd en advies gevraagd aan het KMI. Eind september, begin oktober verwacht men hierover een antwoord van het KMI. Het is dan aan de oude of nieuwe Vlaamse regering om uitsluitsel te geven over de erkenning van de zonnebrand als landbouwramp. Vautmans besprak met Koen Van den Heuvel ook de tewerkstelling van seizoensarbeiders. “Ik ben blij dat de Minister een voorstander is van de verlenging van het aantal dagen dat een seizoensarbeider mag werken. Zelf streef ik al lang om het aantal dagen seizoensarbeid in de tuinbouw op te trekken van 65 naar 100 dagen, waarover ik vorig jaar meermaals samen zat met federaal minister Ducarme. Daarom ben ik tevreden dat het Paritair Comité en de sociale partners overeengekomen zijn om de periode seizoensarbeid voor de hardfruitsector in de toekomst te verlengen naar 100 dagen.”, vertelt Vautmans.

Ruslandboycot

Verder werd tijdens het bezoek ingegaan op de algemene uitdagingen van de sector. Vautmans en Van den Heuvel bespraken onder meer de Ruslandboycot, de uitbetalingen van de landbouwramp van vorig jaar en de prognose van de opbrengsten en prijzen voor dit seizoen. “Sinds het handelsboycot van Rusland, intussen 5 jaar geleden, is de fruitsector in crisis. Niet enkel die boycot maar ook de uitbreiding van de productie in Oost-Europa en meerdere klimatologische incidenten zoals schade door hagel en door droogte hebben een impact gehad op de rendabiliteit van onze bedrijven. Voor vele telers is het nu dan ook een cruciaal jaar. Voorlopig zijn de vooruitzichten naar opbrengsten en prijzen positief, laat ons hopen dat dit zich doorvertaalt in een beter inkomen voor onze telers”, besluit Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V).